Salute

Listeria, richiamati circa 60 lotti di vitello tonnato, tacchino e lonza: i prodotti a rischio

di Paolo Stefani - 19 Ottobre 2026

Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo di circa 60 lotti di prodotti a base di carne per la possibile presenza del batterio Listeria monocytogenes. Il provvedimento riguarda diverse preparazioni gastronomiche, tra cui vitello tonnato, tacchino arrosto e lonza di maiale, commercializzate con i marchi Portami Via Eurospin e A.M.M.53 Pasticceria-Gastronomia.

I prodotti sono stati realizzati nello stabilimento dell’azienda A.M.M.53 a Spresiano, in provincia di Treviso. L’avviso è stato pubblicato nella sezione dedicata ai richiami alimentari sul sito del Ministero della Salute. L’azienda raccomanda ai consumatori di non mangiare i prodotti interessati, ma di eliminarli oppure restituirli al punto vendita in cui sono stati acquistati.

I prodotti richiamati da Eurospin

Per il marchio Portami Via Eurospin, il richiamo riguarda due referenze. La prima è il tacchino arrosto al limone, venduto in vaschette da 170 grammi, con i lotti L265/26, 266/26, 268/26, 271/26, 272/26, 273/26, 274/26, 275/26, 278/26, 280/26 e 281/26. Le date di scadenza sono comprese tra il 18 ottobre e il 3 novembre 2026.

Il secondo prodotto è il vitello tonnato, in vaschette da 180 grammi. I lotti interessati sono L264/26, 265/26, 266/26, 267/26, 268/26, 271/26, 272/26, 273/26, 274/26, 275/26, 278/26, 279/26 e 280/26, con scadenze dal 17 ottobre al 2 novembre 2026.

I lotti da controllare

Il richiamo interessa anche diverse preparazioni a marchio A.M.M.53 Pasticceria-Gastronomia. Tra queste figurano il tacchino al forno, in confezioni da 2 chilogrammi, e l’arrosto di tacchino ai funghi, anch’esso da 2 chilogrammi. Coinvolta inoltre la lonza di maiale, in confezioni da 1,5 chilogrammi, con i lotti indicati nell’avviso ministeriale.

Nell’elenco rientrano anche il vitello tonnato in confezioni da 1,5 chilogrammi e quello in vaschette da 300 grammi. Per tutti questi prodotti, i lotti e le date di scadenza variano a seconda della referenza e devono essere verificati confrontandoli con l’avviso ufficiale. La raccomandazione è di controllare attentamente le confezioni eventualmente acquistate e di non consumare quelle che rientrano nel richiamo.

Cosa è la listeria

La Listeria monocytogenes è un batterio che può provocare la listeriosi, un’infezione alimentare che può essere particolarmente grave per donne in gravidanza, anziani e persone con difese immunitarie compromesse. In caso di dubbi, è opportuno rivolgersi al punto vendita o consultare le comunicazioni ufficiali del Ministero della Salute.

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