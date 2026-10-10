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Brasile, Lula taglia la tassa sulla benzina a poco dal ballottaggio

A due settimane dall'affilato ballottaggio presidenziale del 25 ottobre, la sfida elettorale in Brasile si gioca direttamente alle pompe di benzina

di Giorgio Brescia - 10 Ottobre 2026

Brasile al bivio tra caro-vita e urne: Lula taglia le tasse sulla benzina, Flavio Bolsonaro attacca.

Lula taglia la tassa sulla benzina

A due settimane dall’affilato ballottaggio presidenziale del 25 ottobre, la sfida elettorale in Brasile si gioca direttamente alle pompe di benzina.

Con una mossa d’emergenza per frenare l’ondata di malcontento popolare, il governo guidato da Luiz Inácio Lula da Silva ha annunciato la sospensione temporanea dei tributi federali sul carburante.

Un intervento d’impatto con cui il presidente uscente, a caccia del suo quarto mandato, prova a disinnescare la fiammata dei prezzi energetici causata dalle forti tensioni geopolitiche in Medio Oriente e dal conseguente rialzo delle quotazioni del greggio.

La misura

Il provvedimento stabilisce l’azzeramento per 30 giorni della tassa sulla benzina, pari a 0,89 reais (circa 0,18 dollari) al litro. Ed estende contestualmente i sussidi destinati agli importatori di gasolio, il vero motore del trasporto merci su gomma e della logistica nazionale.

Dalla presidenza spiegano come l’obiettivo prioritario sia mantenere sostenibili i flussi di importazione e proteggere la catena d’approvvigionamento in una fase estremamente delicata. E assicurano che le coperture finanziarie poggiano sulle entrate straordinarie generate dalle esportazioni del settore petrolifero statale.

La reazione di Bolsonaro

La mossa economica ha immediatamente infiammato lo scontro politico con l’opposizione. Flavio Bolsonaro, senatore, figlio maggiore dell’ex capo di Stato Jair, è forte del 47% dei consensi incassati al primo turno rispetto al 45% di Lula. Ha bollato il provvedimento come un’operazione elettorale irresponsabile.

Dalle fila della destra, Bolsonaro Jr. ha accusato il presidente uscente di piazzare una “bomba ad orologeria” sui conti pubblici e sulle tasche dei cittadini. Ancora, ha pronosticato rincari ancora più pesanti sul diesel subito dopo la chiusura delle urne.

Sullo sfondo di questa mossa d’azzardo fiscale rimane lo scenario economico e strategico del Paese. L’inflazione è arrivata a registrare un balzo dello 0,82% a settembre e i mercati finanziari monitorano con apprensione le mosse di Brasilia.

La mossa sui carburanti evidenzia quanto la tenuta del potere d’acquisto sia diventata il vero ago della bilancia per conquistare gli ultimi indecisi. Mentre la Borsa di San Paolo e gli investitori scommettono sugli equilibri futuri, la battaglia sulle accise si trasforma nel test decisivo prima del verdetto finale.