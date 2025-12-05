Italpress Notizie Spettacoli

Lutto nel mondo della musica, è morto Sandro Giacobbe

di Italpress - 5 Dicembre 2025

GENOVA (ITALPRESS) – È scomparso a 75 anni (li avrebbe compiuti il 14 dicembre, ndr) il cantante Sandro Giacobbe. In lotta da una decina d’anni contro un cancro alla prostata, si è spento nella sua casa di Gogorno, nel Levante genovese. Celebre per i suoi successi negli Anni ’70 “Signora mia” e “Gli occhi di tua madre”, aveva giocato nella Nazionale cantanti, per poi ricoprire il ruolo di allenatore. I funerali si terranno martedì 9 dicembre, presso la Cattedrale di Nostra Signora dell’Orto a Chiavari.

– foto IPA Agency –

