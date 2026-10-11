Salute

Macchie cutanee: prima di trattarle, bisogna riconoscerle

I consigli del Dr. Menchini, dermatologo e Direttore Sanitario dell’Istituto Dermacademy di Pisa

di Angelina De Santis - 11 Ottobre 2026

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Le macchie cutanee non sono tutte uguali: comprenderne la natura è il primo passo per individuare il trattamento più appropriato. Ne parliamo con il Dr. Giovanni Menchini, dermatologo e Direttore Sanitario dell’Istituto Dermacademy di Pisa, che risponde alle nostre domande sul ruolo della diagnosi, prevenzione e sull’integrazione tra dermatologia e medicina estetica.

Dr. Menchini, perché prima di trattare una macchia è importante riconoscerla?

Una macchia sulla pelle può sembrare un problema semplice e spesso la prima reazione è cercare qualcosa che la schiarisca. In dermatologia, il termine “macchia” comprende manifestazioni cutanee di diversa natura. Lentigo solari, melasma e iperpigmentazioni post-infiammatorie, come quelle che possono comparire dopo l’acne, hanno infatti cause e caratteristiche differenti. Per questo è fondamentale, in primis, identificare il tipo di pigmentazione.

Che cosa distingue le diverse forme di pigmentazione?

Le lentigo solari interessano soprattutto lo strato più superficiale della pelle e sono legate all’esposizione al sole accumulata negli anni. Nel melasma il quadro è più complesso: il pigmento può essere superficiale, profondo o presente a entrambi i livelli. Capire dove si trova e perché si è formato ci aiuta a orientare il trattamento, valutando quando ricorrere a prodotti topici e quando a procedure dermatologiche o medico-estetiche.

Una macchia può nascondere qualcosa di diverso?

Sì. Sul volto di chi ha una lunga storia di esposizione solare può comparire la lentigo maligna, una forma iniziale di melanoma che può somigliare a una comune macchia solare. Può presentarsi come una chiazza bruna, piatta, dai contorni irregolari, che si allarga lentamente negli anni. Ecco perché non bisogna fermarsi all’aspetto estetico.

Qual è il ruolo della visita dermatologica?

La valutazione dermatologica e la dermoscopia permettono di osservare dettagli non visibili a occhio nudo. La dermoscopia è un esame rapido e indolore che aiuta a riconoscere eventuali caratteristiche sospette; se necessario, la diagnosi viene approfondita con una biopsia. Trattare con un laser una lentigomaligna scambiata per una macchia solare significherebbe rischiare di cancellare il segnale senza eliminare la malattia.

Come scegliete il trattamento?

All’Istituto Dermacademy di Pisa integriamo competenze dermatologiche e medicina estetica. ClearLift, laser KTP e peeling chimici sono alcune delle possibilità che valutiamo in funzione del tipo di pigmentazione, della sua profondità e delle caratteristiche della pelle. Quando le macchie si inseriscono in un quadro di invecchiamento da sole, il percorso può comprendere anche laser frazionato e trattamenti dedicati alla qualità cutanea. La tecnologia viene sempre dopo la diagnosi.

Quanto incidono il sole, l’età e gli ormoni?

L’esposizione al sole è il principale responsabile della comparsa o dell’accentuazione di molte macchie. A questa si aggiungono il passare del tempo e, nel melasma, la predisposizione individuale e i fattori ormonali: gravidanza e terapie ormonali possono favorirne la comparsa o il peggioramento.

Cosa possiamo fare sul fronte prevenzione?

Ricordare che la pelle è esposta alle radiazioni ultraviolette anche nella normale vita all’aperto, non soltanto in spiaggia. Gli UVA favoriscono il fotoinvecchiamento, mentre gli UVB sono i principali responsabili del’’eritema solare. La fotoprotezione ad ampio spettro è quindi uno strumento fondamentale di prevenzione.

Quale messaggio vuole lasciare ai lettori?

Prima la diagnosi, poi il trattamento. Occuparsi di una macchia significa comprenderne la natura, escludere eventuali lesioni sospette e individuare i fattori che l’hanno favorita. Solo dopo possiamo stabilire se e come intervenire. È il principio che guida il nostro lavoro: integrare dermatologia e medicina estetica mantenendo la diagnosi al centro del percorso.

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