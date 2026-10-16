Economia

Maxi conto per lo Stato: fino a 100mila euro a magistrato tra arretrati e aumenti

La legge di bilancio 2027 dovrà recepire le sentenze del Consiglio di Stato sui criteri di calcolo degli stipendi delle toghe

di Redazione - 16 Ottobre 2026

Quasi 100mila euro a testa tra arretrati e aumenti di stipendio. È l’effetto delle sentenze del Consiglio di Stato che impongono di ricalcolare le retribuzioni dei magistrati, una misura che potrebbe interessare circa 11mila toghe italiane. Secondo le stime riportate da Il Sole 24 Ore, il conto per lo Stato sfiora i 970 milioni di euro: oltre 70mila euro lordi di arretrati una tantum e circa 20mila euro annui di incremento strutturale, con benefici maggiori per i magistrati già in servizio nel 2018.

La grana politica per il governo

Le risorse arriverebbero dal fondo da 1,9 miliardi destinato a coprire gli effetti delle sentenze. Ma l’esborso si inserisce in una manovra dai margini finanziari limitati, mentre l’esecutivo è ancora alla ricerca di fondi per il taglio delle tasse al ceto medio e per gli interventi contro il caro energia. E la partita potrebbe allargarsi. Restano infatti da definire gli adeguamenti per il triennio 2024-2026 e le ricadute delle pronunce potrebbero estendersi anche ad altre categorie del pubblico impiego non contrattualizzato, come docenti universitari e militari, aprendo la strada a nuovi ricorsi e ulteriori richieste di aumenti.

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