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Elezioni Figc, Malagò scalpita e attende la Lega Serie A

di Pietro Pertosa - 12 Ottobre 2026

Giovanni Malagò è commissario ma già pensa alle elezioni Figc e si aspetta di essere il candidato alla presidenza della Lega di Serie A. L’ex presidente del Coni ha parlato a margine della cerimonia di consegna dei Collari d’Oro. Il tema è quello scottante. Il futuro del calcio italiano. Le elezioni per il rinnovo, almeno in teoria, dei vertici federali. Una tornata elettorale che è stata fissata prima di Natale, per il 14 dicembre. Entro quella data il pallone italiano dovrà darsi un presidente. Malagò, sanate le questioni tecniche e procedurali, è pronto a ripresentarsi.

Malagò: “Mi aspetto di essere il candidato della Lega Serie A”

Il commissario Malagò è sicuro: “Se sarò il candidato della Lega Serie A? Credo sia giusto siano loro a deciderlo, avranno un’assemblea il 16 e ci saranno valutazioni in settimana. Se me lo aspetto? Modestamente sì”. I club del massimo campionato, del resto, avevano preso posizione in maniera netta nei giorni scorsi. Inducendo il Coni a fare dietrofront, nei limiti del possibile, rispetto al progetto di silurare del tutto l’ex presidente Figc. De Laurentiis è già pronto a sostenerlo: “Aurelio è un amico, è sempre un affettuoso sponsor e un supporter. Gli piace anche diventare un tifoso ultrà e lo ringrazio”.

Le altre questioni in ballo

Resta da definire ancora la vicenda del segretario generale Ficg, alla luce della delibera licenziata dalla giunta del Comitato olimpico nazionale. “C’è una delibera che determina il ruolo del commissario su cui sono circostanziati una serie di aspetti tecnici. Ma per tempi e modi bisognerà avere pazienza. Devo parlare con le persone interessate sotto ogni punto di vista, a cominciare da quello umano oltre che giuslavoristico”. Malagò, dunque, continua a lavorare e rimane in attesa: della Lega Serie A, delle elezioni federali.