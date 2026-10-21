Attualità

Maltempo, allerta arancione in sei regioni: scuole chiuse in Campania e Liguria

In diversi comuni le condizioni meteorologiche hanno portato alla chiusura di diversi edifici scolastici

di Claudia Mari - 21 Ottobre 2026

La perturbazione atlantica continua ad attraversare l’Italia, portando piogge intense e temporali: per oggi la Protezione civile ha diramato un’allerta arancione in sei regioni. Liguria e in alcune aree di Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lazio e Campania. In diverse altre regioni è stata invece valutata un’allerta gialla, con possibili criticità legate al rischio idraulico e idrogeologico.

Allerta arancione in diverse regioni e scuole chiuse: le ordinanze

Le condizioni meteorologiche hanno già portato alla chiusura delle scuole in numerosi Comuni. In Campania, le ordinanze interessano diversi centri delle province di Napoli, Salerno, Caserta, Benevento e Avellino. Tra questi figurano Casamicciola Terme, Pozzuoli, Bacoli, Torre Annunziata, Ercolano, Portici, San Giorgio a Cremano, Giugliano, Melito, Mugnano e Villaricca. Stop alle lezioni anche ad Anzio, nel Lazio.

In Liguria, a La Spezia, il sindaco e presidente della Provincia Pierluigi Peracchini ha disposto la chiusura, fino alle 14, delle scuole di ogni ordine e grado, degli istituti universitari e dei centri di formazione professionale. Sospesi anche i servizi educativi e ricreativi per l’infanzia e chiusi parchi, cimiteri e centri aggregativi. A Genova, invece, le scuole restano aperte. Nell’Alessandrino, infine, sono state chiuse le scuole in diversi Comuni, tra cui Silvano d’Orba, Gavi, Arquata Scrivia e Molare.

Le previsioni per le prossime ore

Sul fronte delle previsioni, al Nord sono attese precipitazioni anche forti sui settori alpini e prealpini, con piogge possibili anche in pianura e venti sostenuti di scirocco. Al Centro, temporali e rovesci interesseranno soprattutto Toscana, Lazio e Umbria, mentre sulle regioni adriatiche il tempo sarà più asciutto. Al Sud, le precipitazioni più intense sono previste in Campania, mentre sul resto del territorio meridionale saranno generalmente più moderate. In Sicilia sono attese anche alcune schiarite, ma in un contesto ancora instabile.

L’evoluzione del maltempo resta da monitorare, soprattutto nelle aree interessate dall’allerta arancione. La raccomandazione è di prestare attenzione agli aggiornamenti delle autorità locali e di limitare gli spostamenti nelle zone maggiormente esposte ai fenomeni intensi.