L'identità: Storie, volti e voci al femminile Poltrone Rosse

Italpress Top News

Manovra, via libera dal Senato alla fiducia sul maxiemendamento

di Italpress

ROMA (ITALPRESS) – Con 113 voti favorevoli, 70 contrari e 2astenuti, il Senato ha votato la fiducia al governo sulmaxiemendamento alla legge di bilancio. La seduta è stata sospesa in attesa della riunione del Consiglio dei ministri sulla Nota di variazione al bilancio che sarà deferita alla commissione Bilancio per poi essere votata dall'Assemblea. Si procederà quindi al voto finale del ddl di Bilancio 2026. (ITALPRESS).-Foto: Ipa Agency-

