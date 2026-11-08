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Marc Márquez a un passo dal 10° mondiale, ma il trionfo è macchiato dall’ennesima scorrettezza

Anche in Qatar la gestione dello spazio in pista da parte di Márquez ha confermato una condotta di guida spregiudicata.

di Gianluca Pascutti - 8 Novembre 2026

immagine creata con AI

Il cammino di Marc Márquez verso il decimo titolo iridato della sua straordinaria carriera si fa sempre più vicino al traguardo finale. La vittoria conquistata ieri in Quatar nella gara Sprint ha consolidato ulteriormente il suo primato in classifica generale. Tuttavia, il successo nella Sprint Race dello spagnolo è finito inevitabilmente nuovamente al centro di una bufera mediatica e sportiva. Durante il quarto giro della Gara Sprint, infatti, un contatto duro e contestato ha spedito nella ghiaia l’incolpevole Marco Bezzecchi, costretto al ritiro immediato.

La decisione della Direzione Gara di archiviare l’episodio come un semplice incidente di corsa ha scatenato un’ondata di indignazione generale. I vertici del team Aprilia e gli appassionati non hanno gradito la clemenza dei giudici verso il pilota di Cervera. Questa manovra al limite riporta inevitabilmente a galla un copione già visto troppe volte nella classe regina del motociclismo mondiale.

Il contatto e la rabbia in casa Aprilia

La dinamica incriminata si è materializzata nelle prime fasi della corsa, quando la tensione agonistica era ai massimi livelli. Márquez ha impostato una staccata al limite, allargando leggermente la traiettoria prima di tentare il rientro. In quel momento, Bezzecchi si è infilato con decisione lungo il lato interno, sfruttando lo spazio lasciato dal pilota della Ducati. L’impatto tra le due moto è stato e il pilota dell’Aprilia è finito nella ghiaia.

Nonostante le chiare immagini, riproposte più volte dai media, i commissari sportivi hanno deciso di non comminare alcuna penalità a Marquez. Una scelta che ha fatto infuriare la scuderia di Noale, la quale ha apertamente criticato la mancanza di coerenza e polso da parte della giuria. La rabbia dei box riflette il sentimento di un paddock stanco di assistere a manovre giudicate troppo aggressive e prive del rispetto dovuto per l’incolumità altrui.

I precedenti con i piloti italiani e Valentino Rossi

Il comportamento aggressivo esibito da Márquez non rappresenta purtroppo una novità isolata nel suo percorso agonistico. Troppo spesso, nel corso degli anni, il fuoriclasse spagnolo è stato protagonista di duelli al limite e contatti scorretti soprattutto contro i piloti italiani. Questa abitudine consolidata di cercare il limite fisico dello scontro ha inevitabilmente riaperto le ferite del passato, riportando alla mente i celebri e infuocati scontri verbali e in pista con Valentino Rossi.

La storica rivalità con il campione di Tavullia ha segnato profondamente la storia recente della MotoGP, evidenziando una tendenza dello spagnolo a esasperare la competizione. Anche in questa occasione, la gestione dello spazio in pista da parte di Márquez ha confermato una condotta di guida spregiudicata.

La resa dei conti oggi alla 17:00

Mentre le polemiche continuano ad infuriare nel paddock, l’attenzione generale si sposta inevitabilmente verso la pista. Il Gran Premio del Qatar scatterà ufficialmente oggi alle ore 17:00, pronto a regalare l’ennesimo verdetto stagionale. Per Márquez l’occasione di mettere le mani sulla corona iridata è concreta, ma il clima intorno al box dello spagnolo è denso di tensione.

Il pubblico e gli addetti ai lavori attendono ora la prova regina per capire se la tensione accumulata dopo la Sprint si tradurrà in ulteriori scintille. La gestione della partenza e dei primi giri sarà cruciale per evitare nuovi contatti pericolosi. La pressione psicologica resta altissima e ogni singolo errore potrebbe rimettere in discussione l’esito di un mondiale che sembrava già scritto.

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