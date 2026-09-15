Mattarella: lo Stato di diritto oggi è messo a dura prova

Askanews Video

"Diritti fondamentali non subordinati a contingenze politiche"

di Askanews - 15 Settembre 2026

roma, 15 set. (askanews) – “un mondo governato dalla legge, non dalla forza, questo è uno dei valori più alti della civiltà giuridica, è messo a dura prova nella attuale stagione della vita internazionale. questo valore risale al pensiero classico e si è sviluppato lungo il percorso del moderno pensiero costituzionale. il diritto deve, al tempo stesso, rappresentare il fondamento e disegnare il limite e la misura dell’esercizio del potere”.

lo ha detto il presidente della repubblica sergio mattarella ricevendo al quirinale una delegazione della world law foundation.

“le esperienze politiche dei totalitarismi del novecento hanno mostrato, con drammatica evidenza, che la sola legalità formale non è sufficiente a garantire lo stato di diritto. da quella tragica lezione storica è maturata la consapevolezza che i diritti inviolabili della persona e i principi fondamentali dell’ordinamento non possono essere subordinati alle contingenze della decisione politica, poiché costituiscono espressione della dignità umana” ha aggiunto.