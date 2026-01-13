Italpress Notizie Motori

Mazda celebra il futuro con il power bonus sulla 6e

di Italpress - 13 Gennaio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Mazda compie un nuovo passo nel proprio percorso verso l’elettrificazione con il debutto della Nuova CX-6e, i cui listini sono già disponibili sul sito ufficiale Mazda.it. Questo modello rappresenta un’evoluzione importante nella visione Mazda della mobilità del futuro, fondata su design, efficienza e tecnologia umanocentrica.

In occasione di questo lancio strategico, Mazda affianca alla presentazione della Nuova CX-6e un’iniziativa concreta, rafforzando l’offerta sulla Mazda6e, per rendere l’accesso alla tecnologia Mazda ancora più semplice e conveniente.

“L’arrivo della straordinaria Nuova CX-6e segna un passaggio fondamentale nella strategia di Mazda nell’era dell’elettrificazione, perfettamente coerente con l’approccio multi-solution, che mira a fornire la tecnologia più adatta a ogni esigenza di mobilità. Con il contestuale rafforzamento dei vantaggi su Mazda6e, vogliamo tradurre questa visione in una scelta di valore per i nostri clienti, rendendo la transizione verso l’elettrico più semplice, concreta e accessibile già oggi” ha dichiarato Roberto Pietrantonio, Amministratore Delegato di Mazda Italia.

La Mazda6e si è affermata nel mercato europeo come una proposta apprezzata per la sua efficienza, qualità costruttiva e perfetto equilibrio tra tecnologia e piacere di guida. Il modello ha già registrato circa sei mila unità vendute in Europa, contribuendo alla crescita di una community di clienti che riconosce in Mazda un’alternativa distintiva, efficiente e orientata al valore nel segmento delle auto elettriche, con un design e una filosofia di guida unici.

A conferma di questo posizionamento, Mazda6e ha ottenuto le 5 stelle Euro NCAP, attestando i più elevati standard in termini di sicurezza attiva e passiva. Sul piano stilistico, la Mazda6e esprime pienamente il linguaggio di design Kodo, con linee eleganti e proporzioni equilibrate che dialogano in modo naturale con quelle della Nuova Mazda CX-6e, rafforzando una chiara coerenza di gamma.

In concomitanza con il lancio della CX-6e, Mazda rafforza ulteriormente l’offerta sulla Mazda6e con il Mazda6e Power Bonus, che porta il vantaggio complessivo a 2.800 euro. Lo sconto di 1.800 euro, in caso di permuta o rottamazione, viene infatti integrato da un voucher ricarica da 1.000 euro garantendo un beneficio concreto a chi sceglie oggi la mobilità elettrificata Mazda. L’offerta è valida fino al 31 marzo 2026 e include il finanziamento con tasso agevolato al 3,99%.

Il voucher ricarica è utilizzabile tramite la Mazda Charging App, l’applicazione lanciata insieme alla Nuova Mazda6e per rendere la mobilità elettrica più fluida e integrata che mai. Con un accesso immediato a centinaia di migliaia di stazioni di ricarica pubbliche in tutta Europa, l’app permette di trovare colonnine disponibili, controllarne la potenza e i prezzi in tempo reale, avviare o interrompere la ricarica e pagare direttamente dal telefono.

Tutto in modo semplice, intuitivo, multilingue e senza alcun abbonamento richiesto. La Mazda Charging App trasforma quindi ogni ricarica in un’esperienza facile e affidabile.

foto: ufficio stampa Mazda Motor Italia

(ITALPRESS).