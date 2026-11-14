Economia

Flat tax, parla Meloni: “Per sinistra lavoratori di Serie B”

Le "pillole" social della premier sulla Manovra: "Ecco perché alziamo il regime forfettario"

di Pietro Pertosa - 14 Novembre 2026

Meloni spiega le ragioni alla base della scelta di portare la flat tax a 100mila euro, insomma di rafforzare il regime forfettario. E, nel farlo, lancia un siluro alla minoranza: “Per loro, sono lavoratori di serie B”. Continuano gli “appuntamenti” social della presidente del consiglio che prosegue con le sue “pillole” a spiegare i punti focali della Legge di bilancio agli italiani. Oggi è stata la volta della flat tax che, per Meloni, rappresenta uno dei cardini della finanziaria. E perciò ne ha spiegate le ragioni anche all’opinione pubblica sfruttando la disintermediazione dei social.

Flat tax, parla Meloni

La premier Meloni ha esordito dicendo che “dal 2027 la soglia del regime forfettario sale a 100 mila euro per l’Irpef mentre per l’Iva serve un accordo con l’Unione europea, ci stiamo lavorando”. Entra, insomma, nel vivo della questione. “Un idraulico, una commercialista, un fisioterapista, fino ad oggi se superavano gli 85mila euro di fatturato uscivano dal regime forfettario, cioè addio all’imposta unica del 15% e dentro il regime ordinario”. Ecco, dunque, la ragione fondamentale dell’innalzamento dei limiti. Ma non è l’unica e la presidente del consiglio dei ministri ha pertanto proseguito a spiegare le ragioni del governo.

Lavoratori di Serie B?

“Per paradosso un anno che era andato bene finiva per diventare una penalità e chi produce era spinto a frenare invece che a crescere”, ha spiegato Meloni tornando a bomba su una delle critiche che, già nei mesi scorsi, era arrivato dall’Ue sul regime forfettario e sulla stessa flat tax. Poi il siluro alle opposizioni. “Ora la sinistra dice che così un autonomo che fattura 100 mila euro è un privilegiato. Solo che confonde, e devo dire spesso di proposito, il fatturato con lo stipendio, cioè omette di dire che da quei 100 mila euro l’autonomo deve togliere le spese per lavorare, i contributi che si paga da solo e le tasse”.

Un aiuto alle partite Iva

Meloni ha aggiunto: “L’autonomo non ha le ferie pagate, la tredicesima, la liquidazione, quando si ammala o quando diventa genitore ha tutele molto più deboli di un dipendente, quindi il paragone con il lavoratore dipendente non regge perché sono due vicende completamente diverse”. Infine ha concluso: “La verità è che per la sinistra gli autonomi sono dei lavoratori di serie B- ha concluso Meloni-, invece per noi i lavoratori sono tutti uguali, qualsiasi contratto abbiano, e rispettiamo e vogliamo aiutare chi rischia in proprio per creare valore e non si arrende”.

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