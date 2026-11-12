Economia

Meloni replica a Messina: “Le misure non sono sudamericane”

«Cerchiamo di darci una mano reciprocamente. È un po' la scelta che il governo ha fatto, io la considero una scelta di giustizia»

di Giorgio Brescia - 12 Novembre 2026

Giunta a Dublino per il Consiglio Europeo informale, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha replicato alle dure critiche dell’amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, in merito alle misure fiscali sul settore bancario inserite nella manovra.

Reagendo alle accuse dell’istituto di credito, la premier ha difeso la linea dell’esecutivo, sostenendo che l’intervento risponde a un preciso principio equitativo.

Meloni replica a Messina

«Mi dispiace che si considerino misure sudamericane: penso che, invece, non lo siano», ha affermato Meloni. Poi lamentando il mancato consenso preventivo: «Chiaramente sarei stata più contenta di poter arrivare allo stesso risultato con un accordo, come è accaduto negli anni passati». Una presa di posizione per respingere l’etichetta di un prelievo arbitrario o ideologico.

Ancora, la presidente del Consiglio ha ricordato che «ci rendiamo tutti quanti conto delle difficoltà che questa particolare congiuntura economica rappresenta per molti cittadini italiani».

Di conseguenza, ha sottolineato l’obbligo morale dei settori più redditizi di contribuire al Paese. «Ci rendiamo anche conto del fatto – ha detto – che ci sono realtà che sono andate bene in questi anni, che sono andate bene anche grazie ai provvedimenti del governo e ad una stabilità che l’Italia ha garantito».

Meloni ha infine concluso sollecitando un sostegno reciproco: «Cerchiamo di darci una mano reciprocamente. È un po’ la scelta che il governo ha fatto, io la considero una scelta di giustizia».