Italpress Notizie Spettacoli

“Memento Mori: Mexico City”, l’album live dei Depeche Mode

di Italpress - 5 Dicembre 2025

MILANO (ITALPRESS) – Sono uscite due importanti pubblicazioni targate Depeche Mode, per celebrare la leggendaria band britannica: il cofanetto del film concerto “Depeche Mode: M” (versione 2DVD o versione 2Blu-ray), contenente anche il doppio CD con l’album live “Memento Mori: Mexico City”; e le versioni in 2CD e in 4LP in 3 diverse colorazioni dell’album “Memento Mori: Mexico City”. Il primo DVD/Blu-ray è “Depeche Mode: M”, un’opera diretta da Fernando Frías, acclamato regista messicano, che intreccia le potenti performance dal vivo della band con immagini d’archivio.

Il film esplora il profondo legame tra la musica dei Depeche Mode e i temi della mortalità. “Depeche Mode: M” è anche un vero e proprio viaggio cinematografico che si immerge nel cuore della cultura messicana legata alla morte, unita alle performance dei Depeche Mode durante il loro Memento Mori Tour. Il secondo DVD/Blu-ray è “Memento Mori: Mexico City”, il concerto filmato integralmente durante le tre serate a Città del Messico nel 2023, sempre con la regia di Frías, in cui i Depeche Mode si sono esibiti davanti a oltre 200.000 spettatori.

Completano il cofanetto due CD che raccolgono oltre 2 ore di musica dal vivo, e l’aggiunta di quattro brani inediti e mai pubblicati prima provenienti dalle sessioni di registrazione dell’album “Memento Mori” (2023): “Survive”, “Life 2.0”, “Give Yourself To Me”, e “In The End”. Quest’ultimo, dopo essere stato svelato nei titoli di coda della première mondiale al Tribeca Film Festival nel giugno 2025, ha immediatamente catturato l’attenzione del pubblico, suscitando la curiosità dei fan. Il live album “Memento Mori: Mexico CITY” è disponibile anche separatamente nei formati 2CD e 4LP in vinile. Entrambe le edizioni includono foto esclusive dal vivo scattate durante le serate al Foro Sol.

– Foto ON.Outnow –

(ITALPRESS).