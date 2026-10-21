Economia

Welfare e Costituzione, la lezione di Mattarella

di Giovanni Vasso - 21 Ottobre 2026

epa13030532 A handout photo made available by the Quirinal Presidential Palace (Palazzo del Quirinale) Press Office shows Italian President Sergio Mattarella (L) meeting the President of the Republic of Korea, Lee Jae Myung, during the latter's visit at the Quirinale Palace, Rome, Italy, 11 June 2026. EPA/QUIRINAL PALACE HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

“Il welfare non è una mera partita di spesa, bensì, nel nostro Paese ha sempre rappresentato un motore dell’economia e della società, agendo come risorsa per lo sviluppo e strumento di inclusione, caratteristiche preziose”. Questo è un passaggio fondamentale del messaggio inviato nella giornata di ieri dal Capo dello Stato Sergio Mattarella all’amministratore delegato di Unipol, Carlo Cimbri, nell’ambito della giornata dedicata alla pubblicazione del Rapporto annuale dedicato proprio al welfare. È una frase che andrebbe riletta e mandata a memoria. Che restituisce senso e valore alla spesa sociale. Che, a differenza di quanto ci si sia abituati a considerare, tutto è tranne che improduttiva.

Welfare e Costituzione, la lezione di Mattarella

Eppure, quando arrivano i richiami (e i proclami…) ai tagli, le prime a finire nel mirino, guarda caso, son sempre quelle. I problemi, però, arrivano dopo. Quando, a furia di smantellare per far dimagrire i bilanci, e a fronte di una pressione fiscale che si conferma tra le più alte d’Europa (senza livelli di servizi adeguati alla spesa del 43,5%), si sfilaccia la coesione e, soprattutto, la credibilità dello Stato e delle sue istituzioni. È questo uno dei motivi che spiegano, per dire, quel grave vulnus che si sta manifestando nella democrazia. Dentro e fuori dal nostro Paese, sia chiaro: l’astensionismo tutto è fuorché neutro. È, anzi, il segnale di disaffezione più potente che l’elettorato, persino uno storicamente “affezionato” al rito elettorale come il nostro, può mandare alle classi dirigenti. E dà benzina ai sentimenti anti-europei.

Una crisi d’identità

Proprio perché, come scrive il Presidente, il welfare “ha plasmato il nostro modello sociale, elevando lo standard dei diritti della persona, costituendo un tratto della cittadinanza e della stessa identità europea del secondo dopoguerra”. A furia di tagliare, di snellire, di “modernizzare”, il Vecchio Continente è finito a languire in una pesantissima crisi d’identità. Che si può ravvedere nelle proteste degli autotrasportatori, molto meno (anzi, per nulla) in quelle che hanno sconvolto Milano in questo fine settimana.

Non ci salveranno le chiacchiere

Ma il mondo corre veloce e non aspetta nessuno. Nemmeno, anzi soprattutto, noi europei. E non ci salverà, come spera qualcuno magari per guadagnarsi un po’ di hype, un po’ di sociologia d’accatto. Perché, al centro di tutto, come insegna il Capo dello Stato, c’è sempre la Costituzione: “Istituzioni, realtà private, imprese del Terzo settore e del no profit -ha concluso Mattarella- sono attori nei processi di necessario rinnovamento e concorrono responsabilmente all’attuazione delle previsioni costituzionali”. Appunto.

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