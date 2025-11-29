Italpress Notizie Spettacoli

Michela Persico e DJ Onofri lanciano Ocean Drive Television – Miami Channel

di Italpress - 29 Novembre 2025

ROMA (ITALPRESS) – Ocean Drive Television – Miami Channel è ufficialmente nata. Un progetto internazionale che unisce l’eleganza e la freschezza di Michela Persico, volto televisivo molto amato, e l’esperienza globale di DJ Onofri, da anni punto di riferimento della comunicazione italiana negli Stati Uniti.

Il nuovo canale, visibile in tutto il mondo attraverso il dispositivo ROKU, porta nelle case degli spettatori uno stile televisivo unico: racconti di lifestyle, cucina italiana autentica realizzata da chef e ristoratori italiani nel mondo, rubriche innovative e produzioni originali girate tra Miami, Italia ed Europa. Un format cosmopolita, moderno, immediato, pensato per un pubblico internazionale che ama l’Italia, il gusto mediterraneo e il fascino di Miami.