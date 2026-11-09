Economia

Mercati in ripresa, l’Europa brilla e Milano corre coi bancari

di Pietro Pertosa - 9 Novembre 2026

Una seduta a dir poco tonificante: l’Europa brilla, Milano corre coi bancari. Una giornata da ricordare, dopo le ultime settimane passate col magone. Nel Vecchio continente i mercati tornano col segno più: Londra ha chiuso al più 1,05%, Francoforte con un più 1,72%, Parigi al più 1,16%. Merito (anche) del calo consistente del petrolio che scende di un ulteriore quattro per cento e si attesta ai minimi da due mesi a questa parte, ben al di sotto dell’asticella dei 94 dollari al barile. Un segnale, ancora più eloquente di mille parole, di ciò che i mercati si attendono dopo le Midterm: la pace tra Iran e Stati Uniti.

Borse in volo, corre Milano

La seduta è stata particolarmente frizzante a Piazza Affari. Milano ha visto gli indici salire del 2,7 per cento. A fare la parte del leone sono stati i titoli bancari. Con l’annuncio dell’opa “amichevole” che Crédit Agricole ha promosso su Banco Bpm, il titolo di piazza Meda è salito di oltre il dieci per cento attestandosi a un robusto +10,67%. Corre, eccome, pure Unicredit. Dopo la presentazione dei conti dell’ultima trimestrale, la banca convince gli investitori e guadagna poco meno del 6,3 per cento. Tra i titoli migliori c’è pure Avio (+7,71%) che recupera parte delle perdite dei giorni scorsi. Ottime notizie sul fronte del differenziale. Lo spread si attesta a 104 punti base, in calo di tre punti.

Wall Street apre in volata

Buoni numeri anche in America. A Wall Street si brinda con il Dow Jones che sfiora il più 2%, l’SP 500 con un più 2,17% e il Nasdaq che nel primo pomeriggio guadagna il 2,52%. È il rimbalzo rispetto ai crolli da tregenda registratisi la settimana scorsa dopo le Midterm e la depressione dei mercati sul tech. Rimane da verificare il caso Nvidia. Nel premarket, il titolo dell’azienda di chip aveva perso il 5 per cento, travolto dal caso del Ceo e della sua amante che poi s’è scoperta una spia cinese.

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