Cronaca

Milano, studentessa Erasmus denuncia una violenza sessuale

L'episodio è avvenuto nella notte: la giovane è riuscita a chiedere aiuto a dei passanti che hanno dato l'allarme

di Claudia Mari - 16 Ottobre 2026

Una studentessa tedesca di 21 anni, arrivata a Milano per partecipare al programma Erasmus, ha denunciato una violenza sessuale. La giovane ha raccontato di essere stata aggredita e trascinata in un luogo appartato da due sconosciuti, che avrebbero tentato di stuprarla.

La violenza sessuale e l’allarme

L’episodio è avvenuto nella notte a Milano, in via Giacosa, intorno alle 4.45. La giovane è riuscita successivamente a chiedere aiuto a due passanti, che hanno dato l’allarme.

Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha accompagnato la ragazza alla clinica Mangiagalli, struttura specializzata nell’assistenza alle vittime di violenza sessuale. Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri, chiamati a ricostruire la dinamica dell’aggressione e a identificare i presunti responsabili.

La denuncia e le indagini

Secondo quanto riferito dalla giovane, i due uomini l’avrebbero avvicinata durante la notte per poi trascinarla in una zona appartata con l’intenzione di abusare di lei. Dopo essere riuscita a sottrarsi alla situazione, la ventunenne avrebbe trovato aiuto in due persone che si trovavano nella zona e che hanno allertato i soccorsi.

La studentessa è stata quindi trasferita alla clinica Mangiagalli, dove ha ricevuto assistenza. Gli investigatori stanno lavorando per raccogliere gli elementi utili a chiarire quanto accaduto e verificare la versione fornita dalla ragazza.

Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’identità dei due uomini né sulle eventuali testimonianze raccolte. Le indagini proseguono per ricostruire con precisione le circostanze dell’episodio.

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