Cronaca

Banda della minicar, due minori accusati di tentato omicidio: “Ci siamo divertiti così”

di Eleonora Ciaffoloni - 15 Ottobre 2026

“Quella notte ci siamo divertiti così”. “Divertimento” è la parola con cui i due minori fermati per le aggressioni della minicar nera hanno definito una serie di attacchi contro persone che camminavano per strada, andavano in bicicletta o si spostavano in monopattino. Per lo stesso “divertimento” una delle vittime dei due, si trova ancora in condizioni gravi in ospedale. Per lo stesso “divertimento” ai due amici – un 16enne e un 17enne figlio di un carabiniere – gli è stata contestata l’accusa di tentato omicidio e lesioni.

Ma facciamo un passo indietro, proprio a quella notte di divertimento.

Siamo nel quartiere Monteverde di Roma ed è la notte tra il 4 e il 5 ottobre: una minicar nera prende di mira diversi passanti, ignari. Le persone – saranno sei le vittime in totale -, vengono colpite mentre si trovavano a piedi, in bicicletta o in monopattino. Tra loro c’è Davide Iacopini, attore romano noto anche per la partecipazione a produzioni televisive come Suburra, aggredito quella notte mentre si trovava sul monopattino. Per lui, come detto, le conseguenze sono state particolarmente gravi. L’attore è stato ricoverato all’ospedale San Camillo, dove è stato sottoposto prima a un intervento neurochirurgico d’urgenza per il trauma cranico e poi a un secondo intervento, che l’ospedale ha comunicato essere perfettamente riuscito. Iacopini è ancora ricoverato in terapia intensiva, mentre prosegue la riduzione della sedazione in vista del risveglio, ma la prognosi resta riservata.

Telecamere, testimoni e un meccanico: come si è arrivati ai due ragazzi

Ad accendere i riflettori sulle aggressioni è stato proprio il caso dell’attore, che ha aperto la strada alla testimonianza di altre vittime, che avevano ricevuto un trattamento similare. Proprio dalle ricostruzioni di chi quella minicar l’ha vista – o l’ha “subita”, che si sono indirizzate le indagini. Il lavoro dei carabinieri della compagnia Roma San Pietro e della polizia locale di Roma Capitale, coordinati dalla Procura di Roma, si è concentrato sia sulle analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona – che ha permesso agli investigatori di ricostruire gli spostamenti del veicolo e di elaborare un primo identikit di uno dei sospettati – che sulle testimonianze.

Un contributo che si è rivelato fondamentale quello dei cittadini che hanno segnalato una minicar nera con caratteristiche difficili da confondere: adesivi sulla carrozzeria, tra cui quello di un serpente, e particolari luci a led, compresa una luce rossa in prossimità della targa. Non dettagli secondari, quelle modifiche rendevano il mezzo riconoscibile tanto da indirizzare gli investigatori verso un meccanico che aveva eseguito alcuni interventi sull’auto. L’uomo ha confermato di aver montato i led e applicato gli adesivi, fornendo elementi utili per risalire al proprietario del veicolo. La minicar è stata quindi individuata e sequestrata.

Gli accertamenti hanno condotto a un diciassettenne residente nella zona, risultato essere colui alla guida del mezzo, e al suo amico di sedici anni. Il profilo social del ragazzo più grande avrebbe contribuito a individuare il secondo giovane. Anche un cappellino ritrovato in strada dopo una delle aggressioni, a Ponte Testaccio, sarebbe stato riconosciuto nel corso degli accertamenti.

Dietro la minicar, una violenza trattata come un gioco

La svolta decisiva è arrivata nelle ultime ore, nella notte tra martedì e mercoledì, quando i due ragazzi sono stati convocati in caserma e sentiti dal pubblico ministero Ambrogio Cassiani. I due giovani avrebbero ammesso le proprie responsabilità per gli episodi contestati, spiegando di essersi fermati dopo aver saputo dell’aggressione all’attore Iacopini, allora in pericolo di vita. I due minorenni sono stati denunciati a piede libero. Le ipotesi di reato formulate sono tentato omicidio e lesioni, ma spetterà alla Procura per i minorenni valutare gli elementi raccolti e il quadro accusatorio.

C’è anche altro da valutare, ma non è compito della giustizia. Ci sono da valutare le modalità di giudizio delle azioni da parte di questi giovanissimi, ma anche la presunta leggerezza con cui i due avrebbero descritto il proprio comportamento e le conseguenze per le persone aggredite. Quale idea della violenza può esserci dietro questi atti? Come si può definire “divertimento” un atto violento – e criminoso? Tra ipotesi e realtà, nel frattempo, sono le condizioni di Davide Iacopini a continuare a ricordarci la dimensione concreta di quanto accaduto: dietro quella minicar e le particolari idee di divertimento ci sono persone che si sono ritrovate coinvolte in aggressioni senza averne alcuna ragione. Il divertimento è solo il segno più grave di una violenza trattata come un gioco.

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