Economia

Mps, l’assemblea boccia la fusione con Mediobanca

Larga maggioranza contro la proposta, ora tocca alle Ops

di Pietro Pertosa - 29 Ottobre 2026

L’assemblea Mps ha bocciato la fusione con Mediobanca. E lo ha fatto a larga maggioranza. Se il buongiorno si vede dal mattino, quella dell’amministratore delegato di Rocca Salimbeni Luigi Lovaglio, non sarà una bellissima giornata. Certo, la partita delle Ops è ancora da giocare. Ma il fatto che stiano saltando, una per una, le proposte giunte dal consiglio d’amministrazione sembra non deporre benissimo per quanto accadrà da qui alle prossime ore.

Mps, l’assemblea boccia la fusione con Mediobanca

La maggioranza che ha bocciato la fusione per incorporazione di Mediobanca in Mps è stata pari al 63% del capitale presente in assemblea. Una quota davvero alta. A fronte di una platea dei soci che complessivamente è pari al 65,86% dell’intero capitale sociale. Questo è il momento decisivo. Quello già intravisto da diversi analisti. Come quelli di Equita secondo cui il voto contrario alla proposta rappresenta “una conseguenza logica del supporto all’offerta di Intesa Sp, che riteniamo in grado di offrire il maggiore potenziale di creazione di valore per gli azionisti di Mps”.

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