Cronaca

Muore in ospedale, maxirisarcimento: cosa è successo?

I numeri nazionali, un quadro allarmante

di Giorgio Brescia - 14 Novembre 2026

Caduta dal letto, muore in ospedale: maxi risarcimento a Firenze e l’ombra del rischio clinico in Italia. Una sentenza del Tribunale del capoluogo toscano riporta in primo piano la sicurezza dei pazienti nei reparti ospedalieri. L’Azienda Usl Toscana Centro è stata condannata a versare 477.464 euro ai familiari di un’anziana di 92 anni, deceduta nel gennaio 2017 a seguito di una caduta dal letto all’ospedale San Giovanni di Dio.

Muore in ospedale: cosa è successo?

Decisiva è stata la testimonianza della compagna di stanza della vittima, che ha confermato come una delle due sponde di protezione fosse rimasta abbassata.

Il giudice ha affermato un principio cardine della responsabilità sanitaria. Non basta prevedere protocolli anti-caduta, ma l’ospedale deve provare di averli applicati correttamente.

Quanti risarcimenti in Italia?

La vicenda si inserisce in un quadro nazionale complesso. In Italia si registrano circa 16.000 denunce all’anno per presunta malasanità, con circa 21 sinistri ogni 10.000 pazienti dimessi. secondo dati AGENAS e ANIA.

Secondo l’ultimo MedMal Report di Marsh, ogni azienda sanitaria riceve in media 30 richieste di risarcimento all’anno. Oltre l’84% dei contenziosi riguarda il rischio clinico e l’assistenza nei reparti, categoria in cui le cadute da letto rappresentano uno tra gli eventi avversi più indicati da prevenire.