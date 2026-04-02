Nato, Macron accusa Trump di incoerenza: “Meglio stare in silenzio”

Askanews Video

Leader francese a Seoul sui "dubbi" degli Usa sull’Alleanza

di Askanews - 3 Aprile 2026

Seoul, 2 apr. (askanews) – Durante una cerimonia a Seoul in onore degli oltre 270 soldati francesi caduti nella guerra di Corea, seconda tappa dopo il Giappone del suo tour in Asia orientale con la moglie Brigitte, il presidente francese Emmanuel Macron ha accusato gli Stati Uniti di “incoerenza” e replicato alle critiche di Donald Trump sulle minacce alla NATO:

“Alleanze come la NATO sono preziose per ciò che non viene detto, ovvero la fiducia che le sostiene – ha dichiarato il leader francese – E questo è spesso il caso delle questioni militari e strategiche. Se si alimentano quotidianamente dubbi sul proprio impegno, lo si svuota di sostanza. Non spetta a me commentare, questa è una responsabilità che le autorità americane si assumono ogni mattina, dichiarando cosa faranno, cosa non faranno e così via”, ha attaccato.

“Quando si firma un documento, quando ci si impegna in un’alleanza, quando si ritiene importante difendere la sicurezza dei propri alleati, o almeno dei propri partner, si rispettano gli impegni presi”, ha aggiunto, ribadendo che non si può commentare “ogni mattina”, è meglio rimanere in silenzio.

“Ci sono persone che sostengono la liberazione dello Stretto di Hormuz con la forza attraverso un’operazione militare, una posizione che a volte è stata espressa anche dagli Stati Uniti, dico a volte perché è stata variabile. Questa non è mai stata l’opzione che abbiamo scelto e la consideriamo irrealistica”, ha concluso.