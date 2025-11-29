Italpress Notizie Salute

Neurogenesi, Michela Mattioli racconta a Londra il cervello umano

di Italpress - 29 Novembre 2025

LONDRA (ITALPRESS) – Una gioiosa macchina che non dorme mai, che rappresenta la nostra vera identità e che forse è in grado di riservarci ancora molte sorprese, compresa la sua capacità di “fiorire” anche in età adulta: è il cervello umano nella appassionata interpretazione divulgativa della professoressa Michela Matteoli, biologa dell’Istituto Humanitas di Milano, che ieri sera ha parlato all’Istituto Italiano di Cultura di Londra sollecitata dal direttore Francesco Bongarrà e dal giornalista Massimo Sebastiani di fronte ad un pubblico letteralmente rapito dalle slide mostrate e dalle spiegazioni di Matteoli.

Autrice del volume “La fioritura dei neuroni”, Matteoli ha affrontato la controversa questione della neurogenesi, cioè della capacità del cervello di produrre neuroni e di farlo, almeno in alcune aree del cervello, anche in età più avanzata rispetto a quello che si pensava. Neuroni, sinapsi, staminali di ogni tipo, le cellule della glia, ovvero le aiutanti dei neuroni, il tesoretto contro le demenze e infine l’importanza della lettura e di altre attività e l’incredibile saggezza dei nostri nonni: Matteoli non si è risparmiata illustrando le meraviglie di un mondo in parte, ma non così tanto, sconosciuto come quello che alberga sotto il nostro cranio e che ci fa essere quello che siamo.

Con qualche speranza riguardo ad uno dei temi più più dibattuti e più dolorosi di una società che di una società in cui l’età media e l’aspettativa di vita sono salite vertiginosamente: le malattie di Alzheimer e le degenerazioni cognitive. In un’epoca caratterizzata da aggressività, Hate Speech e risse sui social, Matteoli ha ricordato che la regola di pensare 10 secondi prima di parlare, resta non solo molto attuale, ma anche benefica per il nostro cervello e dunque per la nostra vita. La conferenza di Matteoli è l’ultima del ciclo 2025 di “Italia. Pensiero, futuro”. Il ciclo ideato da Bongarrà e curato da Sebastiani, riprenderà nel 2026.

– Foto Istituto Italiano di Cultura di Londra –

