Italpress Notizie Spettacoli

Nino D’Angelo sarà cittadino onorario di Sarno

di Italpress - 7 Gennaio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Nino D’Angelo sarà cittadino onorario di Sarno, in provincia di Salerno. “Sarno rende omaggio a un artista che, con la sua straordinaria sensibilità e con la forza della sua arte, ha saputo raccontare con profonda umanità uno dei momenti più dolorosi della nostra comunità – afferma il Sindaco Francesco Squillante – Il conferimento della cittadinanza onoraria a Nino D’Angelo non rappresenta soltanto un riconoscimento del suo valore artistico, ma soprattutto un tributo alla memoria collettiva di quanti vissero e sopravvissero alla tragica alluvione del 5 maggio 1998 che ha colpito la nostra città. Attraverso il suo brano, dedicato a quella immane tragedia, Nino D’Angelo è riuscito a trasformare il ricordo in un’emozione condivisa, dando voce al dolore, ma anche alla speranza e alla resilienza”.

“Con questo gesto istituzionale intendiamo ribadire l’importanza di mantenere viva la memoria di quei giorni, non solo attraverso i fatti e le testimonianze, ma anche mediante l’arte, la cultura e la voce di chi ha sentito quella tragedia come parte della propria storia. Ringraziamo Nino D’Angelo per il profondo legame e la grande sensibilità dimostrati verso la città di Sarno, e per aver contribuito con la sua musica, a custodire nel tempo il ricordo delle vittime, delle famiglie colpite e di tutta la comunità sarnese” conclude il sindaco

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).