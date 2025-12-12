Italpress Notizie Motori

Nissan riceve il premio ADI per la migliore innovazione

di Italpress - 12 Dicembre 2025

ROMA (ITALPRESS) – Il Nissan Innovation Program ha ottenuto il premio Eccellenza del Design 2025, assegnato dall’ADI – Associazione per il Design Industriale – nella categoria Ricerca d’Impresa.

L’ADI, fondata a Milano nel 1956, è l’ente di riferimento in Italia per la promozione e la valorizzazione del design e design thinking, attraverso attività culturali, di ricerca e il riconoscimento di premi, contribuendo ad attuare le migliori condizioni per la progettazione dei beni, processi e servizi.

Il Nissan Innovation Program, lanciato nel 2022 per promuovere l’innovazione e l’efficienza in azienda, è guidato da Luisa Di Vita, Direttore Comunicazione e Chief Innovation Officer di Nissan Italia, e supportato da un team di 60 persone selezionate nei vari reparti Nissan, per garantire un contributo professionale e creativo derivante da diverse esperienze e conoscenze.

Il programma si basa sulla costituzione di “call for ideas” prodotte direttamente dai dipendenti. Dopo la prima fase di selezione delle idee, si è passato alla prototipazione e alla realizzazione di alcuni progetti destinati ai servizi, quali l’AI reporting e il redesign del “customer after sales journey”.

Il premio, consegnato nell’ambito di una cerimonia svoltasi presso il WEGIL – spazio polivalente e polifunzionale nel cuore di Roma nel rione Trastevere – è stato ritirato da Luisa Di Vita, che ha dichiarato: “Ringrazio il team di Nissan con cui ho l’onore di lavorare da oltre tre anni e che ha consentito lo sviluppo di nuovi progetti fondati su tre principi chiave: fattibilità, efficienza e nuovi modelli di business. Infine, il mio riconoscimento va al team di consulenza di Sketchin e all’ADI che ha valorizzato il proficuo lavoro di tutta la squadra”.

foto: ufficio stampa Nissan Italia

(ITALPRESS).