Italpress Notizie Motori

Nissan sponsor e Official Automotive Partner della We Run Rome 2025

di Italpress - 23 Dicembre 2025

ROMA (ITALPRESS) – Nissan è sponsor e Official Automotive Partner della quattordicesima edizione della We Run Rome, in programma mercoledì 31 dicembre 2025 nel centro storico della capitale.

Il crossover elettrificato Nissan Qashqai con il nuovo e-Power è Official Car della manifestazione e, oltre ad aprire e chiudere la gara in qualità di timekeeper, sarà esposto presso The Social Hub in Viale dello Scalo di San Lorenzo nelle giornate dal 27 al 30 dicembre e alle Terme di Caracalla il 31 dicembre.

La tecnologia e-POWER, giunta alla terza generazione, è la rivoluzione dell’ibrido, un brevetto Nissan unico nel panorama automobilistico: un motore elettrico muove le ruote e un motore termico produce energia, tutto il piacere della guida in elettrico, ma senza ricarica alla spina.

Nissan Qashqai e-Power, con minori consumi, minori emissioni, maggiore silenziosità e maggiore potenza rispetto alla generazione precedente, condivide con lo sport principi di sostenibilità, rispetto e la capacità di regalare forti emozioni.

We Run Rome, organizzato da Atleticom Asd e patrocinato da istituzioni civili e sportive – Roma Capitale, Regione Lazio, CONI, Federazione Italiana di Atletica Leggera, Spor e Salute – è l’evento podistico sulla distanza di 10 km più partecipato d’Italia.

Il tracciato di gara, con partenza e arrivo alle Terme di Caracalla, si snoda nel centro storico di Roma, toccando luoghi suggestivi come il Circo Massimo, Piazza Venezia, Piazza di Spagna, Piazza del Popolo, Villa Borghese, Via Veneto, Via dei Fori Imperiali e Colosseo. La direzione di gara e i giudici si muoveranno a bordo dei crossover elettrificati Nissan Qashqai e X-Trail.

– foto: ufficio stampa Nissan Italia –

(ITALPRESS).