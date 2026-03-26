“Non ci credo” è il nuovo singolo di Gabriele Lopez

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Un viaggio introspettivo sulla rottura nelle relazioni

di Askanews - 26 Marzo 2026

Roma, 26 mar. (askanews) – Si intitola “Non ci credo”: è il nuovo brano di Gabriele Lopez pubblicato dall’etichetta Maqueta Records. Si tratta del secondo singolo – dopo “Treni persi” – del nuovo album di prossima uscita dal titolo “Disturbata mente”. La canzone è un’esplorazione profonda del concetto di rottura: non un semplice distacco tra due persone, ma qualcosa che si spezza nelle fondamenta dell’anima. La crisi descritta dal cantautore non appartiene esclusivamente alla sfera della coppia, ma si riflette nel rapporto con se stessi, in quel momento in cui il cercarsi diventa un atto di solitudine e necessità. Ad accompagnare l’uscita del brano, un videoclip di grande impatto emotivo per la regia di Sebastiano Rizzo. La narrazione visiva è affidata alle interpretazioni di Fabius De Vivo e Chiara Vinci, capaci di dare corpo e volto a quel senso di attesa e di smarrimento che percorre l’intero brano.