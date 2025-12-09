Italpress Notizie Motori

Nuova Mercedes-Benz GLB, libertà, spazio e versatilità full electric

di Italpress - 9 Dicembre 2025

ROMA (ITALPRESS) – Progettata in modo intelligente con spazi generosi per ospitare fino a sette persone, la nuova Mercedes-Benz GLB unisce un design off-road deciso a una funzionalità autentica.

L’abitacolo, completamente ridisegnato e arricchito dall’innovativo Superscreen, stabilisce nuovi standard di qualità e tecnologia. La nuova GLB non è solo un’auto: è la compagna versatile di ogni giorno, pronta a offrire spazio alla spontaneità e a superare la semplice praticità. Grazie alle sue soluzioni intelligenti, supporta il guidatore in modo intuitivo: basta salire a bordo e partire. Il suo look distintivo e rinnovato le conferisce un carattere sicuro e carismatico.

E’ già possibile configurare e ordinare la nuova GLB, disponibile in quattro versioni (Advanced, Advanced Plus, Premium e Premium Plus) e due motorizzazioni (250+ e 350 4matic), con prezzi a partire da 59.398 euro per la 250+ e 64.766 euro per la GLB 350 4Matic. Le prime consegne sono previste per il mese di marzo.

– foto: ufficio stampa Mercedes-Benz Italia –

(ITALPRESS).