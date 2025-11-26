Italpress Notizie Motori

Nuove tappe per il tour italiano della nuova Mazda CX-5

di Italpress - 26 Novembre 2025

ROMA (ITALPRESS) – Dopo il grande entusiasmo suscitato dalle prime tappe, il tour della Nuova Mazda CX-5 riparte per un secondo ciclo di appuntamenti nelle concessionarie Mazda in tutta Italia. Su grande richiesta del pubblico, il SUV simbolo del design e dell’ingegneria Mazda prosegue il suo viaggio per far vivere da vicino l’esperienza della terza generazione di uno dei modelli più amati della Casa di Hiroshima. Presentata in anteprima europea lo scorso luglio e svelata ufficialmente a Roma, la Nuova Mazda CX-5 rappresenta un’evoluzione coerente con i valori di Mazda e con il principio giapponese del Kaizen, il miglioramento continuo. L’equilibrio tra estetica, funzionalità e valore trova nuova espressione nel linguaggio stilistico Kodo Design, ulteriormente affinato, e in un abitacolo ispirato ai concetti di essenzialità e umanocentricità. Il tour offrirà a clienti e appassionati la possibilità di scoprire da vicino tutte le innovazioni del modello Homura Plus dalle nuove soluzioni di connettività con servizi Google integrati, fino alle avanzate tecnologie di sicurezza i-Activsense.

Ma la grande protagonista sarà anche l’offerta di prevendita, valida fino a fine febbraio secondo termini e condizioni disponibili sul sito Mazda.it. Premiere Choice: fino a 3.000 euro di vantaggi in caso di permuta per i nuovi clienti, con tasso agevolato 3,99% e rate a partire da 279 euro al mese; Premiere Choice Plus: fino a 4.500 euro di vantaggi per i clienti fidelizzati Mazda, con tasso promozionale 2,99% e rate a partire da 259 euro al mese. Un’opportunità esclusiva per entrare nel mondo Mazda e assicurarsi la Nuova CX-5 alle migliori condizioni, prima del suo arrivo ufficiale nelle concessionarie italiane, previsto per gennaio 2026. Le nuove date del tour sono consultabili sul sito ufficiale Mazda, nella sezione dedicata agli eventi: https://www.mazda.it/mondo-mazda/notizie-ed-eventi/mazda-cx5-presentazione/

– foto: Mazda Motor Italia –

(ITALPRESS).