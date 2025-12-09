Italpress Notizie Motori

Nuovi Pirelli P Zero R e P Zero Trofeo RS equipaggiano la Porsche 911 GT3

di Italpress - 9 Dicembre 2025

MILANO (ITALPRESS) – Pirelli P Zero, disponibile in varianti specifiche per tutta la gamma 911, equipaggia ora anche la Nuova Porsche 911 GT3. Lo fa con due pneumatici, in versioni sviluppate ad hoc, capaci di rispondere a differenti esigenze, il P Zero R e il P Zero Trofeo RS, quest’ultimo frutto dell’esperienza maturata con il fitment per la Porsche 911 GT3 RS, riconosciuto dalla stampa internazionale come il miglior semi-slick stradale per l’uso in pista. Il P Zero R risponde alle esigenze delle vetture più performanti, rivelandosi la scelta ideale per tutte le situazioni di utilizzo quotidiano. La mescola sviluppata per la Porsche GT3 è ottimizzata per offrire prestazioni elevate anche nella guida di tutti i giorni. Assicura infatti un’eccellente aderenza su diverse superfici, con particolare attenzione al comportamento sul bagnato. Il P Zero R opera in un’ampia finestra termica, garantendo buone performance anche in condizioni non ideali. La struttura differenziata tra i due assi assicura un bilanciamento ideale: maggiore sensibilità e precisione di sterzo per i pneumatici all’anteriore, robustezza e controllo sull’asse posteriore, anche per gestire il carico elevato.

Al vertice della gamma P Zero, il Trofeo RS è pensato per chi cerca il massimo in pista. Fra i principali punti di forza, la sua combinazione di prestazioni estreme e costanza di rendimento: anche nelle condizioni più impegnative, mantiene grip e precisione di guida a lungo, permettendo al pilota di sfruttare appieno il potenziale della vettura. Dopo aver sviluppato un P Zero Trofeo RS specifico per la Porsche 911 GT3 RS su richiesta della casa automobilistica, il know-how maturato da Pirelli è stato trasferito sul nuovo pneumatico dedicato alla nuova Porsche 911 GT3. Pur essendo un prodotto altamente specializzato, il P Zero Trofeo RS ha trovato applicazione su vetture differenti con fitment sviluppati ad hoc: dalla Porsche GT3 RS – la più estrema della gamma stradale – alla Porsche Taycan Turbo GT, elettrica high performance.

I P Zero R e P Zero Trofeo RS sviluppati appositamente per la Porsche 911 GT3 seguono la strategia Pirelli Perfect Fit, che si basa sulla realizzazione di pneumatici su misura per ciascun modello. Sul fianco riportano infatti la marcatura “N” che testimonia lo sviluppo specifico per la 911 GT3: un lavoro che, grazie all’impiego di tecniche avanzate di virtualizzazione nei centri R&D di Milano Bicocca e di Breuberg, ha consentito di ridurre i tempi di sviluppo dei fitment del 30%, così come l’impiego di prototipi fisici si è ridotto del 30%.

