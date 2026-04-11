Nuovo album dei P.A.O. “Le Radici e la Luna”: musica è collettività

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Riletture d’autore di brani di band anni Novanta, da Csi a Negrita

di Askanews - 11 Aprile 2026

Milano, 11 apr. (askanews) – “Le Radici e la Luna” è il nuovo album dei P.A.O. (acronimo di Pulsazioni di Anime Oneste). Una rilettura d’autore del rock indipendente delle band italiane anni Novanta, in un momento in cui la musica sembra aver smarrito il senso di collettività, raccontano Antonio Pignatiello, voce e chitarra e Gianfilippo Invincibile, batteria, pianoforte.

“Era un po’ nata questa idea, visto che nessuno più parlava di band, di provare a recuperare quel clima che si respirava ancora negli anni ’90, forse che si è respirato fino a direi io al G8 di Genova, 2001, quando poi un po’ di cose sono cambiate. L’idea è stata proprio quella dire torniamo alla condivisione, torniamo a fare musica insieme, recuperiamo il senso del noi”, dice Pignatiello.

“Le sonorità di quei gruppi degli anni ’90 soprattutto, come possono essere il rock dei Negrita, oppure i testi degli Scisma o anche dei Csi, sono molto molto attuali”, aggiunge Invincibile.

Nell’album anche Marlene Kuntz, 24 Grana, Perturbazione, Estra, Elettrojoyce con tante collaborazioni di musicisti per celebrare importanti ricorrenze.

“Alcuni album di queste band, che abbiamo scelto proprio in questo anno del 2026 compiono 30 anni dalla pubblicazione o da un loro successo, quindi sì, un omaggio, una cura alle tematiche e anche un atto celebrativo, di celebrazione del loro percorso”, spiega Invincibile.

Il singolo che accompagna l’uscita è “Militare” dei Negrita, monito, più che attuale, contro i venti di guerra. “Volevamo prendere un brano che desse anche un’impostazione tra virgolette più politica e quindi un prendere posizione – sottolinea Pignatiello – anche su temi che vengono purtroppo a nostro parere affrontati molto molto meno rispetto a quegli anni lì di cui parlavamo prima, gli anni Novanta”.

Primo live a Roma il 17 aprile al Wishlist Club. I Pao ritornano con questo nuovo lavoro in studio, prodotto con Filippo Gatti, dopo l’esordio con “A cuore aperto”, che ha portato la band in cinquina alle Targhe Tenco come Opera Prima e tra i semifinalisti del Premio Fabrizio De André. “Le radici e la luna” è disponibile in formato digitale, per l’etichetta Octopus Records.