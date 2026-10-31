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Oasis, biglietti fino a 10mila euro: Agcom apre un’indagine sul secondary ticketing

Prezzi fuori controllo per le tre date romane della band del luglio 2027. Dopo l'esposto del Codacons, avviati approfondimenti

di Mauro Trieste - 31 Ottobre 2026

La vendita dei biglietti per i tre concerti degli Oasis in programma il 26, 29 e 30 luglio 2027 allo Stadio Olimpico di Roma ha riacceso l’allarme sul fenomeno del secondary ticketing. A poche ore dall’apertura delle vendite ufficiali, sui portali di rivendita secondaria sono comparsi tagliandi proposti a cifre astronomiche. Secondo quanto denunciato dal Codacons, alcuni biglietti venivano offerti a prezzi compresi tra 5mila e 7mila euro, con punte vicine ai 10mila euro per singolo ingresso. Una cifra che, confrontata con il prezzo ufficiale del pacchetto più costoso disponibile, il “Pre-Show Fan Experience” da 651,36 euro, evidenzia rincari superiori al 1.400%. L’associazione dei consumatori ha quindi presentato un esposto all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e all’Agcom chiedendo l’intervento delle istituzioni per sanzionare eventuali illeciti, tutelare gli utenti e procedere, nei casi previsti dalla legge, all’oscuramento dei siti coinvolti.

La risposta dell’Agcom

L’intervento richiesto è ora arrivato. L’Agcom ha infatti comunicato l’avvio di approfondimenti preliminari sulla vicenda, accogliendo di fatto la segnalazione del Codacons. In una nota inviata all’associazione, l’Autorità spiega di aver avviato gli “approfondimenti pre-istruttori” previsti dal regolamento sulle sanzioni amministrative e sugli impegni, al fine di verificare eventuali condotte riconducibili al fenomeno del secondary ticketing illecito legato alle tre date italiane della storica band britannica. L’attività di verifica riguarda i profili di competenza attribuiti all’Agcom dalla normativa nazionale che disciplina la vendita e la rivendita dei titoli di accesso agli spettacoli.

Le sanzioni previste dalla legge

Il riferimento normativo richiamato dall’Autorità è contenuto nella Legge 232 del 2016, che ha introdotto misure specifiche contro il bagarinaggio online. La norma stabilisce che la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di biglietti per eventi e spettacoli da parte di soggetti diversi da quelli autorizzati all’emissione può essere punita con l’inibizione della condotta e con sanzioni amministrative che vanno da 5mila a 180mila euro. Quando la violazione avviene attraverso reti di comunicazione elettronica, la legge prevede inoltre la possibilità di ordinare la rimozione dei contenuti contestati. Nei casi più gravi, può essere disposto anche l’oscuramento del sito internet attraverso il quale sarebbe stata realizzata la violazione, fatto salvo il diritto degli utenti a richiedere eventuali risarcimenti.

Un test per la lotta al bagarinaggio digitale

L’apertura degli accertamenti rappresenta un passaggio significativo in una vicenda che ha suscitato forte indignazione tra i fan. Il ritorno degli Oasis, uno degli eventi musicali più attesi degli ultimi anni, si è trasformato in poche ore nell’ennesimo caso emblematico delle distorsioni generate dal mercato parallelo dei biglietti. Ora la palla passa all’Agcom e all’Antitrust. Gli approfondimenti avviati serviranno a verificare se dietro i prezzi record comparsi online vi siano condotte in violazione della normativa italiana. Se gli illeciti dovessero essere accertati, per i responsabili potrebbero scattare non soltanto pesanti sanzioni economiche, ma anche provvedimenti di oscuramento delle piattaforme coinvolte.

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