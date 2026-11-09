Economia

Ex Ilva, offerte chiuse: si sfila Flacks, non c’è Federacciai

Confermano l'interesse di Jindal, spunta l'offerta di Arvedi

di Cristiana Flaminio - 9 Novembre 2026

È scaduto a mezzanotte il termine per le offerte sull’ex Ilva: restano in gara gli indiani di Jindal, Flacks si ritira e fa dietrofront pure Federacciai mentre rimane sullo sfondo l’interesse di Arvedi. Il quadro sul futuro del siderurgico italiano non è più chiaro di prima. Ma intanto un altro atto si è consumato. La scadenza dei termini per le offerte ha contribuito a fare chiarezza tra tante voci e rumors. Adesso tocca ai commissari vagliare carte, documenti e offerte.

Ex Ilva, offerte chiuse chi resta in gara

Ci si attendeva un parterre un po’ più affollato. Quello che fa rumore è il forfait di Flacks. Il fondo americano ha riferito, qualche ora prima che scadesse il termine per la presentazione delle domande, di voler chiedere ulteriori chiarezze e rassicurazioni al governo Meloni. Tramonta pure l’ipotesi della cordata italiana guidata da Federacciai, la “sigla” confindustriale che riunisce gli operatori della siderurgia nazionale. Un’alleanza che avrebbe dovuto mettere insieme ben quindici aziende del comparto. Ma i tempi lunghi, uniti agli investimenti importanti soprattutto sul fronte energetico, avrebbero indotto gli italiani a fare un passo indietro.

Sfida tra Jindal e Arvedi

Le offerte che restano in piedi per l’ex Ilva sono quella degli indiani di Jindal e, un po’ a sorpresa, degli italiani di Arvedi. I primi avevano già provato ad acquistare il polo siderurgico nazionale nel 2024. Poi non se ne fece più niente e provarono a dare l’assalto ai tedeschi di Thyssen Krupp. Jindal si è detta disponibile a rilevare sia la laminazione che ciò che resta dell’area a caldo. Allo stesso tempo è interessante la presenza di Arvedi che potrebbe proporre, a Taranto, un piano industriale capace di coniugare le necessità ambientali con quelle della produzione.

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