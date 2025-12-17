Italpress Top News

Open Arms, assoluzione definitiva per Salvini

di Italpress - 17 Dicembre 2025

ROMA (ITALPRESS) – I giudici della VI sezione penale della Corte di Cassazione hanno confermato il giudizio di assoluzione che era stato deliberato in primo grado dal tribunale di Palermo per il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, relativamente ai fatti del 2019 nel caso Open Arms per le accuse di sequestro di persona e rifiuto d’atti d’ufficio. Respinto il ricorso della Procura di Palermo.“Cinque anni di processo: difendere i confini non è reato”, commenta su X Salvini.Per il presidente del Consiglio Giorgia Meloni “la definitiva assoluzione di Matteo Salvini nel caso Open Arms è una buona notizia e conferma un principio semplice e fondamentale: un ministro che difende i confini dell’Italia non commette un reato, ma svolge il proprio dovere. Forza Matteo”.

