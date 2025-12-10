Italpress Notizie Turismo

Optima inaugura il primo flagship store a Napoli, aperto punto vendita in Corso Umberto

di Italpress - 10 Dicembre 2025

NAPOLI (ITALPRESS) – Optima Italia inaugura il suo primo flagship store in Corso Umberto, nel cuore di Napoli. Un’apertura che conferma la crescita dell’azienda e il suo impegno nel rafforzare la presenza sul territorio, affiancando alla rete monomandataria di agenti un punto di riferimento diretto e permanente per i clienti.

“L’apertura del nostro primo flagship store – commenta l’amministratore delegato di Optima Marco Realfonzo – rappresenta un passo importante nel percorso di sviluppo di Optima. Il negozio si aggiunge ai dieci corner già presenti nei principali centri commerciali italiani e alla nostra rete monomandataria di agenti, che oggi conta oltre 1.200 professionisti attivi sul territorio”. Un punto vendita progettato per essere un riferimento per i clienti.

Il flagship è pensato per offrire un’esperienza chiara, immediata e orientata alla consulenza personalizzata. Le ampie vetrine, dedicate alla comunicazione dei servizi, rendono riconoscibile il brand e facilitano l’accesso alle informazioni principali. All’interno, lo store presenta un design luminoso, essenziale e contemporaneo, con: postazioni consulenza per un rapporto diretto e personalizzato un layout fluido, che accompagna il cliente nella scoperta dei servizi elementi brandizzati e spazi modulari, in continuità con il format dei corner Optima Un ambiente progettato per offrire un’esperienza semplice, trasparente e centrata sulle esigenze del cliente, rafforzando la relazione con i professionisti Optima.

“Con questo flagship store – conclude Realfonzo – apriamo uno spazio pensato per accogliere tutti: i nostri clienti di lunga data e le persone che vorranno scoprire per la prima volta i servizi Optima. Siamo certi che diventerà un punto di riferimento per la città e fiduciosi che rappresenti il primo di una lunga serie di nuove aperture sul territorio”.

