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Ordine di San Panteleimon: a Roma i premi per l’Ucraina

di Redazione - 9 Novembre 2026

A Roma la cerimonia del Premio dell’Ordine di San Panteleimon a enti e personalità distintesi per la solidarietà verso il popolo ucraino.

Tra i premiati l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Presenta Claudia Conte, già premiata nell’edizione 2025 accompagnata dal coro di voci bianche Liberton.

Roma ospiterà giovedì 19 novembre, alle ore 17:30, nella Chiesa di San Silvestro al Quirinale, in via XXIV Maggio 9, la cerimonia del Premio per la Professionalità e la Misericordia – Ordine di San Panteleimon, dedicata al conferimento delle onorificenze e dei riconoscimenti per la stagione 2025-2026.

A presentare l’evento sarà Claudia Conte, giornalista e attivista, da tempo impegnata in iniziative di sostegno al popolo ucraino e cittadina onoraria, che accompagnerà un appuntamento dedicato a valorizzare l’eccellenza professionale, l’impegno umanitario e la solidarietà concreta verso le persone colpite dalla guerra. Come intermezzo musicale il Coro di voci bianche «Liberton» dei bambini della scuola cattolica ucraina Santa Sofia.

La cerimonia si svolgerà con il patrocinio dell’Ambasciata d’Ucraina nella Repubblica Italiana e dell’Ambasciata d’Ucraina presso la Santa Sede e presso il Sovrano Ordine di Malta.

Nel corso dell’evento, il Premio dell’Ordine di San Panteleimon sarà conferito all’IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e all’avvocato Achille Campagna, distintosi per il suo impegno nell’assistenza legale alle vittime in Ucraina.

Alla Cattedrale e alla Società di Santa Sofia sarà invece attribuito un riconoscimento speciale per il ruolo svolto nel sostegno alla comunità ucraina e nella salvaguardia della sua identità culturale, religiosa e tradizionale.

Saranno inoltre consegnati attestati, targhe e riconoscimenti a personalità, istituzioni ed enti che si sono distinti per iniziative di solidarietà e sostegno concreto all’Ucraina. Tra i destinatari figurano la Fondazione Banco Farmaceutico, la Fondazione Grimaldi, il senatore Marco Scurria, presidente del Comitato scientifico di Domus Europa – Centro europeo di cooperazione Italia-Ucraina, il senatore Filippo Sensi, l’onorevole Lia Quartapelle, Andrea Iacomini, portavoce UNICEF, Roberto Schiavone di Favignana, presidente di Universo Humanitas, e Roberto Falletti, presidente dell’associazione La Memoria Viva.

L’iniziativa intende rendere omaggio a quanti, attraverso la propria professionalità, il proprio impegno e la propria vicinanza, hanno contribuito a difendere la dignità umana e a sostenere il popolo ucraino in uno dei momenti più difficili della sua storia recente.

L’Ordine di San Panteleimon è un’onorificenza ucraina che valorizza la professionalità, la misericordia e il servizio alla società. Attraverso il Comitato Estero per l’Italia, l’Ordine riconosce anche persone e istituzioni italiane che si sono distinte per il loro contributo nei settori sanitario, umanitario e sociale, a favore della popolazione ucraina.

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