Cronaca

Padova, arrestato un 40enne pakistano per molestie su un ragazzino nel bagno del bar dei genitori

Un cliente si accorge della scomparsa del 13enne e avverte i genitori, che sfondano la porta del bagno e interrompono la presunta aggressione. Il minore soccorso dal 118 sotto shock. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è finito in carcere

di Lino Sasso - 17 Ottobre 2026

Un uomo pakistano con precedenti di polizia, è stato arrestato a Padova per molestie su un ragazzino di appena 13 anni. L’accusa è di violenza sessuale aggravata ai danni di un minore. L’episodio si è verificato all’interno del bagno di un bar della città veneta, gestito proprio dai genitori del minore. Secondo quanto ricostruito, tutto è cominciato quando un avventore del bar ha notato il tredicenne parlare con un uomo adulto. Poco dopo, non vedendo più il ragazzino nella sala, il cliente si è insospettito e ha immediatamente avvertito i genitori, impegnati a servire dietro il bancone. I due, accompagnati dallo stesso cliente, hanno raggiunto il bagno del locale, trovando la porta chiusa a chiave dall’interno. Temendo che fosse accaduto qualcosa di grave, hanno deciso di sfondare la porta, sorprendendo il quarantenne in atteggiamenti di natura sessuale nei confronti del figlio.

Il ragazzino soccorso sotto shock

L’intervento ha consentito di interrompere quella che, secondo l’ipotesi degli investigatori, sarebbe stata una violenza sessuale ai danni del minore. L’allarme è stato lanciato attraverso una telefonata al 113. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti e della Squadra Mobile della Questura di Padova, che hanno richiesto anche l’intervento del personale sanitario del 118. Il tredicenne, apparso in evidente stato di shock, è stato immediatamente assistito dai soccorritori. Gli investigatori hanno quindi raccolto le testimonianze dei presenti e acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate all’interno dell’esercizio commerciale. Dagli accertamenti sarebbe emerso che il quarantenne avrebbe condotto il minore nel bagno, chiudendo la porta a chiave e costringendolo a subire atti sessuali. Una ricostruzione che ha portato gli agenti a procedere con l’arresto dell’uomo.

I precedenti dell’uomo

Il presunto responsabile è un cittadino pakistano di 40 anni, regolarmente residente in Emilia-Romagna. Dagli accertamenti effettuati dalla polizia è risultato che l’uomo aveva già diversi precedenti, anche per atti contrari alla pubblica decenza. Al termine delle attività investigative, il quarantenne è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata e trasferito in carcere. La vicenda ha avuto anche conseguenze sul piano amministrativo. Il questore di Padova, Marco Odorisio, ha infatti disposto l’attivazione dell’Ufficio Immigrazione per avviare la procedura di revoca del permesso di soggiorno del quarantenne.

Leggi tutte le notizie di Cronaca