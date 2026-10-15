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Pakistan, crolla il tetto di una scuola: 30 morti tra cui 27 bambini

di Flavia Romani - 15 Ottobre 2026

Tragedia a Peshawar, nel nord-ovest del Pakistan, dove il crollo del tetto di una scuola privata ha provocato la morte di 30 persone. Tra questi 27 bambini e un insegnante. Decine di persone sono rimaste ferite e sei di loro versano in gravi condizioni. Il bilancio è tuttavia provvisorio, visto che stanno proseguendo le operazioni di soccorso.

L’incidente, il crollo e l’intervento dei soccorritori

L’incidente è avvenuto a Peshawar, capoluogo della provincia di Khyber Pakhtunkhwa, nel nord-ovest del Paese. I soccorritori sono intervenuti per rimuovere i detriti e raggiungere le persone rimaste intrappolate nell’edificio. Il portavoce dei servizi di emergenza ha confermato che le squadre stavano lavorando per individuare eventuali superstiti e prestare assistenza.

Pakistan, arrestato il proprietario della scuola

Dopo il crollo, la polizia ha arrestato il proprietario della scuola privata. A renderlo noto è stato il capo della polizia di Peshawar, Saeed Ahmed, secondo cui l’edificio presentava “gravi carenze strutturali”. Le cause del cedimento sono ancora oggetto di indagine e gli accertamenti dovranno chiarire che cosa abbia provocato il crollo e se siano state rispettate le norme di sicurezza.

I precedenti: in Pakistan frequenti i crolli degli edifici

Non si tratta di un episodio isolato, in Pakistan i crolli sono un problema ricorrente. Le cause vengono spesso ricondotte alla scarsa applicazione delle norme edilizie, all’impiego di materiali di qualità insufficiente e al mancato rispetto delle disposizioni di sicurezza, talvolta per contenere i costi di costruzione. Un episodio simile si era verificato a luglio a Lahore, dove il tetto di un centro di ripetizioni in costruzione era crollato, provocando la morte di quattro alunni.

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