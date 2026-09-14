Primo Piano

Il compleanno del Papa: Leone compie 71 anni

Gli auguri della Cei e delle istituzioni. I messaggi dall'Italia e dal mondo

di Maria Graziosi - 14 Settembre 2026

Papa Leone compie 71 anni: oggi è il compleanno del Pontefice e ci si attende, come ovvio, una valanga di auguri e congratulazioni provenienti da ogni parte del mondo. Prevost, però, avrà tempo per festeggiare dopo la giornata di lavoro che ha organizzato per oggi. In mattinata è infatti prevista la visita alla Biblioteca apostolica dov’è inaugurerà la mostra Aqva Catastrofe e meraviglia. Intanto i messaggi iniziano ad arrivare e, naturalmente, fioccano anche dall’Italia.

LEGGI TUTTE LE NEWS DI ATTUALITA’

Il compleanno di Papa Leone: compie 71 anni

Tra i primi a fare gli auguri al Papa per il suo compleanno c’è il ministro alle Disabilità Alessandra Locatelli. Che in un post su Facebook ha rivolto un messaggio al Pontefice. “Il Santo Padre compie oggi 71 anni, Buon Compleanno a Papa Leone XIV. Grazie per la strada che ci sta indicando nella fede, in condivisione e per la Pace, sempre nel rispetto della vita. Auguri”. Non poteva mancare di certo il messaggio di auguri dalla “sua” Diocesi, quella di Roma. “Il Signore continui a donargli forza e saggezza per affrontare le tante sfide di questo tempo, e per sostenere l’anelito di pace delle persone di buona volontà che con la Sua guida desiderano costruire la civiltà dell’amore”.

Gli auguri dei presidenti di Camera e Senato

Il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha espresso i suoi auguri al Papa per il compleanno. “Rivolgo al Santo Padre Leone XIV i più sentiti auguri di buon compleanno. Gli sono grato per il suo costante impegno a favore della pace e a tutela dei cristiani nel mondo. In un tempo particolarmente complesso, la sua guida spirituale è un punto di riferimento fondamentale e un costante richiamo ai valori che devono orientare le nostre scelte”. Gli ha fatto eco il presidente del Senato Ignazio La Russa: “In occasione del compleanno di Papa Leone XIV desidero rivolgere a Sua Santità, a nome mio personale e del Senato della Repubblica, i più sinceri e calorosi auguri. Il Suo richiamo alla pace, alla speranza e alla fraternità, assume un significato ancora più importante in una stagione attraversata da conflitti e profonde tensioni, nella quale è necessario continuare a costruire ponti di dialogo e di comprensione tra i popoli. A Papa Leone XIV rivolgo dunque gli auguri più sentiti, con l’auspicio che possa proseguire con serenità e determinazione il Suo alto magistero e la Sua missione al servizio della Chiesa e dell’umanità”.

Il messaggio della Cei

I vescovi italiani fanno gli auguri a Prevost. “Beatissimo Padre, nel giorno del Suo compleanno, Le porgiamo gli auguri delle Chiese in Italia, uniti alla preghiera di ringraziamento che eleviamo al Signore per il Suo ministero. Rinnoviamo la nostra gratitudine per gli incontri avuti in questi mesi”. E quindi hanno aggiunto: “Ci ha indicato nel Vangelo la priorità della vita della Chiesa, sorgente della fede intesa come incontro con Cristo morto e risorto, e nel ’coraggio dell’essenzialè la via per viverla: comunità orientate all’annuncio, parrocchie capaci di accoglienza e di missione, organismi di partecipazione effettivamente operanti. Sono indicazioni che guidano il cammino delle nostre comunità. Facciamo nostre anche le parole pronunciate nell’Angelus di ieri, sul legame tra perdono e pace e sulle divisioni e i conflitti che nascono quando il primo viene a mancare: un insegnamento – si legge ancora nel messaggio della CEI – che riteniamo particolarmente attuale, alla luce delle situazioni di guerra che interessano diverse aree del mondo. Le nostre Chiese continueranno a essere vicine alle popolazioni colpite dalla sofferenza attraverso gesti concreti di solidarietà. Rinnoviamo l’augurio nella consapevolezza, da Lei stesso richiamata, che il ministero nella Chiesa è anzitutto servizio. Buon compleanno, Santo Padre”.