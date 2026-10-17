Attualità

Oggi il Papa lascia il Gemelli, domani celebrerà l’Angelus

I medici danno il via libera alle dimissioni, l'annuncio del Vaticano

di Giovanni Vasso - 17 Ottobre 2026

Pope Leo XIV leads the weekly general audience in Saint Peter's Square, Vatican City, 7 October 2026. ANSA/GIUSEPPE LAMI

Oggi il Papa lascia l’ospedale Gemelli. Celebrerà la Santa Messa, alle 12, come ha fatto in tutti questi giorni di ricovero e degenza. Dopo la cerimonia, tornerà in Vaticano. Lo riferiscono fonti vaticane. Una notizia che riempie di speranza il cuore dei fedeli. Che domenica, domani 18 ottobre, potranno riabbracciare il Sommo Pontefice a Piazza San Pietro. È ufficiale: sarà proprio Prevost a celebrare l’Angelus di domani. Una buona notizia, anzi ottima per i cristiani e i cattolici di tutto il mondo. Che fa il paio con le notizie dei medici che hanno operato Prevost.

Oggi il Papa lascia il Gemelli, domani l’Angelus

La prima buona notizia è arrivata proprio dai medici del Gemelli. Il professor Stefano Margaritora e il dottor Luigi Carbone che hanno operato il pontefice rimuovendogli l’adenocarcinoma al polmone, hanno riferito che le condizioni di salute di Prevost sono tali da consentirgli il ritorno nelle Mura Leonine. “In considerazione degli esami del sangue, del controllo radiologico del torace eseguiti questa mattina e valutato il quadro clinico il Santo Padre è stato giudicato idoneo alla dimissione”. Perciò già oggi, dopo la Messa, lascerà la stanzetta al decimo piano del Gemelli per rientrare in Vaticano.

Grande attesa per l’Angelus

Proprio dal Vaticano hanno dato l’annuncio più atteso dai fedeli. Papa Leone lascia il Gemelli e terrà l’Angelus domenica. “A seguito delle conclusioni fornite dai medici questa mattina, Papa Leone XIV sarà dimesso oggi dal Policlinico Gemelli, dove era ricoverato per l’intervento al polmone destro. Lascerà l’ospedale nel primo pomeriggio e farà rientro in Vaticano”. E quindi l’ultimo annuncio: “Domani reciterà la preghiera dell’Angelus dalla finestra dell’appartamento pontificio”.