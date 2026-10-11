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Papa Leone XIV annuncia un’operazione al polmone: “Mi hanno trovato un nodulo”

Secondo quanto riferito dallo stesso Pontefice, il nodulo polmonare sarebbe stato individuato in una fase precoce e risulterebbe ben localizzato

di Lino Sasso - 11 Ottobre 2026

Annuncio a sorpresa del Pontefice durante l’Angelus in piazza San Pietro. Papa Leone XIV ha rivelato che nei prossimi giorni dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico per la presenza di un nodulo al polmone, individuato dai medici e fortunatamente in fase iniziale. La notizia è arrivata direttamente dalle parole del Santo Padre, che ha scelto il tradizionale appuntamento domenicale con i fedeli per rendere pubbliche le proprie condizioni di salute. “I medici mi hanno trovato un nodulo al polmone in fase iniziale e ben localizzato. Seguendo il loro consiglio, mi sottoporrò a un’operazione già programmata nei prossimi giorni”, ha annunciato Papa Leone XIV, sorprendendo i presenti in piazza San Pietro.

Intervento chirurgico nei prossimi giorni

Secondo quanto riferito dallo stesso Pontefice, il nodulo polmonare sarebbe stato individuato in una fase precoce e risulterebbe ben localizzato. Una circostanza che ha consentito ai medici di programmare un intervento chirurgico. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla natura della formazione. Non è stata quindi comunicata una diagnosi definitiva, né sono state fornite indicazioni sulla struttura sanitaria nella quale il Papa sarà operato o sui tempi previsti per la convalescenza.

L’annuncio è destinato ad avere un forte impatto sulla comunità dei fedeli e apre inevitabilmente interrogativi sulle condizioni di salute del Pontefice. Di certo, la decisione di Leone XIV di comunicare personalmente la necessità dell’intervento rappresenta un passaggio significativo, soprattutto per la delicatezza della questione. Sia dal punto di vista sanitario, sia da quello pastorale.

Le condizioni di salute del Papa e l’attesa per l’operazione

Il Pontefice ha spiegato che i medici gli hanno consigliato di procedere chirurgicamente nei prossimi giorni. Resta tuttavia da chiarire quale sia la natura del nodulo e se saranno necessari ulteriori accertamenti. Soltanto gli esami diagnostici e gli eventuali approfondimenti istologici potranno infatti consentire una valutazione precisa. L’attenzione si concentra ora sui prossimi giorni, quando è previsto l’intervento. Saranno eventuali comunicazioni ufficiali della Santa Sede a chiarire le modalità dell’operazione, le condizioni del Pontefice e i tempi di recupero.

L’annuncio di Leone XIV durante l’Angelus segna così l’inizio di una fase delicata per il Vaticano, con l’attenzione dei fedeli e della comunità internazionale rivolta alla salute del Papa.