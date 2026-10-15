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Buone notizie dalle radiografie, Papa Leone riprende a lavorare

I medici: "Buona ripresa del polmone, il decorso post-operatorio procede regolarmente"

di Maria Graziosi - 15 Ottobre 2026

Buone notizie per Papa Leone: le radiografie avrebbero mostrato una “buona ripresa” del polmone mentre fonti vaticane hanno fatto sapere che il Pontefice, oltre ad aver concelebrato la Santa Messa anche oggi è già tornato al lavoro. Dopo la cerimonia, poi, Prevost avrebbe ripreso anche a lavorare. Avrebbe letto dei documenti e avrebbe iniziato a ricominciare, compatibilmente con le sue condizioni e gli obblighi che gli derivano dalla degenza, a governare la Chiesa.

Papa Leone, buone notizie dalle radiografie

Le notizie sul fronte medico che riguardano lo stato di salute di Papa Leone sono positive, dalle radiografie al torace arriverebbero novità a testimoniare che il paziente è in ripresa. “Complessivamente il decorso post-operatorio” del Sommo Pontefice “procede regolarmente”, hanno spiegato il dottor Luigi Carbone e dal professor Stefano Margaritora che hanno operato Prevost. E hanno aggiunto: “Il Santo Padre questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma. La radiografia del torace ha mostrato la buona ripresa del polmone operato. Ha svolto le attività quotidiane autonomamente. La seduta di fisioterapia ha comportato attività motorie complete”.

Un momento di preghiera al Gemelli

Papa Leone, anche oggi, ha celebrato la Santa Messa al decimo piano del Policlinico Gemelli dove è ricoverato. Ma nella celebrazione che si è tenuta all’ospedale, officiata dal cappellano don Nunzio Corrao, c’è stato spazio per un momento di preghiera a lui dedicato. Preghiere accompagnate dagli auguri di serenità e fiducia, e all’affidamento alle cure e alle competenze dei medici della struttura sanitaria romana.

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