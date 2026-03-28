Papa Leone XIV a Monaco tra cattedrale e Palazzo del Principe

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Con Alberto II e Charlène, appello contro le disuguaglianze

di Askanews - 28 Marzo 2026

Monaco, 28 mar. (askanews) – Papa Leone XIV ha visitato oggi il Principato di Monaco, accolto dal principe Alberto II e dalla principessa Charlène. Le immagini mostrano il Pontefice in papamobile tra i fedeli, poi nella cattedrale di Notre-Dame Immaculée per l’omelia e quindi al Palazzo del Principe, dove si affaccia con Alberto II e Charlène davanti alla folla radunata nella piazza. Nel corso della visita, il Papa ha richiamato il tema del divario tra ricchi e poveri e l’uso della ricchezza al servizio della giustizia e della pace. Si tratta della prima visita di un pontefice a Monaco dal 1538.

Il Papa ha richiamato la necessità che la ricchezza non venga trattenuta ma condivisa e ha invitato a respingere le logiche di onnipotenza che feriscono il mondo e mettono a rischio la pace.