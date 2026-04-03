Papa Leone XIV celebra per la prima volta rito lavanda dei piedi

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Ritorno alla tradizione nella Basilica di San Giovanni in Laterano

di Askanews - 3 Aprile 2026

Roma, 3 apr. (askanews) – Papa Leone XIV ha celebrato per la prima volta il rito della lavanda dei piedi il Giovedì Santo, durante la solenne messa in Coena Domini nella Basilica di San Giovanni in Laterano. Un ritorno alla tradizione per questo rito che il suo predecessore Francesco era solito celebrare per i senzatetto, i detenuti in carcere e altre persone emarginate.

Il Papa ha lavato, asciugato e poi baciato i piedi di dodici sacerdoti, undici dei quali da lui stesso ordinati lo scorso anno in San Pietro il 31 maggio festa della Visitazione della Beata Vergine Maria. Il dodicesimo presbitero è, invece, il Direttore del Seminario maggiore di Roma.

Leone XIV presiede le celebrazioni della Settimana Santa, che commemorano gli ultimi giorni di Cristo prima della sua resurrezione a Pasqua, per la prima volta da quando è stato eletto pontefice nel maggio 2025.