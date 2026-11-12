Attualità

Leone XIV in Perù, la sua seconda casa

Ad accoglierlo la statua più grande al mondo dedicata a un pontefice

di Elizabeth Costello - 12 Novembre 2026

È in pieno svolgimento la visita apostolica di Papa Leone XIV in Perù, tappa conclusiva del suo tour latinoamericano in programma dall’11 al 16 novembre. Il Pontefice possiede la cittadinanza peruviana dal 2015, avendo guidato per molti anni come missionario agostiniano e vescovo la diocesi di Chiclayo.

Perù, la seconda casa di Leone XIV

Ad accoglierlo a Lima un imponente concorso di folla, oltre tre milioni di persone. Ad attendere il Santo Padre nella provincia costiera del Callao, inoltre, svelata una monumentale statua di 14 metri. Raffigura il Papa con le braccia distese verso l’oceano Pacifico.

L’opera, considerata la scultura più grande al mondo dedicata a un pontefice, realizzata per omaggiare il servizio svolto da Prevost durante l’emergenza della pandemia di Covid-19.

La visita nel Paese del Niño

Dopo lo sbarco e il passaggio presso la Basilica di Maria Ausiliatrice nel quartiere di Breña, il percorso della papamobile è proseguito verso il Palacio de Gobierno. Qui si è tenuta la cerimonia ufficiale di benvenuto guidata dalla presidente Keiko Fujimori, alla presenza delle principali autorità statali e del corpo diplomatico.

Nel suo discorso inaugurale dinanzi alla società civile, il Papa ha espresso profonda gratitudine per l’accoglienza del popolo peruviano, richiamando i valori della solidarietà comunitaria.

La visita si svolge in una fase delicata per la nazione, contrassegnata da tensioni socio-politiche e dalle preoccupazioni legate agli impatti ambientali del fenomeno climatico stagionale del Niño.

Il programma dei prossimi giorni prevede tappe a Chiclayo, Cusco e Pucallpa. Negli interventi pastorali in calendario, il Pontefice affronterà i temi della tutela dei diritti umani, della dignità del lavoro e del contrasto alle disuguaglianze, rinnovando l’impegno della Chiesa a sostegno delle fasce sociali più vulnerabili e delle istituzioni democratiche.