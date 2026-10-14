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Papa Leone XIV, decorso post-operatorio regolare: “Ripreso a camminare”

Il Pontefice ha effettuato gli esami del sangue e una radiografia del torace. Prosegue la fisioterapia respiratoria, l’umore è buono e la degenza al Gemelli dovrebbe durare circa una settimana.

di Flavia Romani - 14 Ottobre 2026

Prosegue senza complicazioni il recupero di Papa Leone XIV dopo l’intervento chirurgico al polmone destro eseguito ieri, 13 ottobre, al Policlinico Gemelli di Roma. L’ultimo bollettino medico del Vaticano conferma un decorso post-operatorio regolare, con valori nella norma rispetto al tipo di operazione effettuata. Il Pontefice ha trascorso una prima notte tranquilla e sta gradualmente riprendendo le normali attività, sotto la supervisione dell’équipe sanitaria.

Papa Leone XIV, il bollettino medico del Vaticano

“Questa mattina il Santo Padre ha eseguito gli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo l’intervento. Gli esiti confermano un decorso post-operatorio regolare: i valori sono nella norma per il tipo di intervento eseguito”, riferisce la comunicazione medica diffusa dal Vaticano.

Le condizioni del Papa, dunque, proseguono nella direzione attesa dai medici. Anche l’umore è buono, come ha confermato il direttore della Sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, parlando con i giornalisti. Stamattina eone XIV ha svolto la fisioterapia respiratoria e ha iniziato a camminare nella propria stanza. Il Pontefice ha inoltre ripreso a mangiare regolarmente, facendo colazione e pranzo. Le attività vengono reintrodotte progressivamente, in base alle condizioni cliniche e alle indicazioni dei sanitari.

La degenza al Gemelli

Resta confermata, al momento, la previsione iniziale sulla durata del ricovero: circa una settimana dall’ingresso in ospedale. Non sono state comunicate variazioni rispetto al programma stabilito, mentre il monitoraggio medico prosegue per verificare l’evoluzione del recupero.

Papa Leone XIV è stato sottoposto all’intervento chirurgico per la rimozione di un nodulo polmonare. L’operazione, conclusasi positivamente, ha comportato l’asportazione del lobo inferiore del polmone destro. Gli esami pre-operatori avevano fatto sospettare un adenocarcinoma polmonare, diagnosi confermata dall’esame istologico estemporaneo.

Per il momento, le indicazioni diffuse dal Vaticano descrivono un quadro post-operatorio regolare. Il Papa rimane ricoverato al Gemelli, dove continuerà a essere seguito dai medici durante la convalescenza. La ripresa delle attività pubbliche dipenderà dall’andamento del recupero e dalle successive valutazioni cliniche.