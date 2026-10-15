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Papa Leone ha passato una notte tranquilla in ospedale

Il bollettino della Sala Stampa Vaticana. Prevost ha fatto colazione, ieri l'inizio della fisioterapia

di Giovanni Vasso - 15 Ottobre 2026

“Ha trascorso bene” la sua seconda notte di degenza di Papa Leone al policlinico Gemelli dopo la delicata operazione per la rimozione del nodulo polmonare. Lo ha riferito la Sala Stampa della Santa Sede. Che ha fatto sapere inoltre che Prevost si è alzato, dopo essersi svegliato, e ha fatto colazione. Un segnale più che positivo e che racconta di un Papa che prosegue serenamente il percorso di degenza dopo l’asportazione dall’adenocarcinoma al polmone destro.

La giornata di ieri

Per Papa Leone, dopo la notte, partirà un’altra giornata di riposo e di accertamenti. Ieri erano stati eseguiti gli esami del sangue e la radiografia del torace, controlli già previsti per monitorare il decorso post operatorio. E gli esiti, come riferito dalle fonti sanitarie, erano stati confortanti e perfettamente in linea con i parametri normali per il tipo di intervento che il Pontefice ha subito. Il Papa, poi, ha affrontato la prima parte della fisioterapia respiratoria e ha ripreso a camminare già nella sua stanza. La sua alimentazione sta tornando alla normalità come testimonia anche la colazione di questa mattina.

La messa concelebrata ieri

Papa Leone, prima di passare la seconda notte in ospedale, aveva anche concelebrato Messa. E lo ha fatto in una sala che era stata adibita alla bisogna, in attesa della fine dei lavori di rifacimento alla cappella, al decimo piano del Policlinico Gemelli. Lo stesso dove si trova la stanza in cui il Pontefice è ricoverato.

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