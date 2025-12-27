Italpress Top News

Parma-Fiorentina 1-0, Sorensen decide lo scontro salvezza del Tardini

di Italpress - 27 Dicembre 2025

PARMA (ITALPRESS) – Al Tardini il Parma di Cuesta ritrova i tre punti, vincendo il delicatissimo scontro salvezza contro la Fiorentina. L’1-0 finale in favore dei Ducali porta la firma di Sorensen. Dall’altra parte, invece, la Fiorentina non dà seguito al roboante successo contro l’Udinese, perdendo ancora e ripiombando nel baratro. I ragazzi di Vanoli le hanno provate tutte, ma il caos tattico e la tensione crescente hanno prevalso. Nel primo tempo la squadra più pericolosa è il Parma, agevolato da un atteggiamento troppo prudente della Fiorentina. Gli ospiti, infatti, difendono con un blocco basso, faticando poi in ripartenza ad innescare Kean, troppo isolato in zona offensiva (unico giocatore viola a toccare il pallone in area avversaria nei primi quaranta minuti): si vede poco anche Gudmundsson, costretto ad abbassarsi pur di giocare qualche pallone. Il primo brivido del match, dunque, è del Parma che calcia al volo al 13′ con Sorensen; al 19′ ci prova anche Ondrejka, ma De Gea blocca. L’attaccante svedese ha un’altra grande chance al 32′, raccogliendo il tiro murato di Pellegrino, ma spedendo la sfera a lato. Il secondo tempo per la Fiorentina inizia nel peggiore dei modi con la difesa che sbanda per l’ennesima volta in stagione. Al 48′ gli sforzi dei crociati vengono ripagati dal gol di testa di Sorensen, il suo primo in Serie A. Su cross di Britschgi dalla destra, Pellegrino in qualche modo allunga per l’inserimento del danese che realizza l’1-0 da pochi passi. Vanoli prova a dare una scossa, inserendo Piccoli e passando alle due punte. La Fiorentina alza i giri del motore e sfiora il pari al 63′ su sviluppo di corner: il tiro potente in area di Comuzzo viene neutralizzato da uno strepitoso intervento di Corvi. Al 82′, invece, Piccoli, solo in area, si divora il gol di testa con la palla che esce di pochissimo. Nel mezzo gli emiliani hanno sfiorato la rete del ko prima con Pellegrino poi con Oristanio. La viola ci prova fino alla fine, affidandosi perlopiù alla forza della disperazione. Al 93′ un super Corvi mette le mani anche sul tiro da fuori di Gudmundsson. Il Parma riscatta così la tragicomica sconfitta in undici contro nove subita contro la Lazio e sale in classifica al quattordicesimo posto, con 17 punti. Rimane ultima la Fiorentina che esce tra i fischi del settore ospiti e resta ferma a quota 9.– Foto Ipa Agency –(ITALPRESS).