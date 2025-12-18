Italpress Notizie Spettacoli

Pat Metheny il 5 luglio 2026 all’Auditorium Parco della Musica

di Italpress - 18 Dicembre 2025

ROMA (ITALPRESS) – Roma si prepara ad accogliere uno dei protagonisti assoluti della musica contemporanea. Domenica 5 luglio 2026 Pat Metheny, leggendario chitarrista e compositore statunitense vincitore di 20 Grammy Award, sarà in concerto all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone per uno degli appuntamenti più attesi della stagione estiva. Un ritorno di grande prestigio che riporta nella capitale un artista capace, come pochi altri, di attraversare linguaggi e generi mantenendo intatta una cifra stilistica immediatamente riconoscibile. Nel tour mondiale SIDE-EYE III+, Pat Metheny è affiancato da Chris Fishman al pianoforte e tastiere, Jermaine Paul al contrabbasso e Joe Dyson alla batteria.

– Foto ufficio stampa Bass Culture –

