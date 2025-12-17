Italpress Notizie Spettacoli

Per Cesare Cremonini il Circo Massimo è sold out a 6 mesi dal concerto

di Italpress - 17 Dicembre 2025

ROMA (ITALPRESS) – Cesare Cremonini con 70 mila biglietti venduti conquista il Circo Massimo di Roma, registrando il tutto esaurito con sei mesi di anticipo. Il concerto del 6 giugno apre ufficialmente il CREMONINI LIVE26 e segna uno dei passaggi più significativi della sua carriera artistica. Il sold out al Circo Massimo (a capienza piena) non è solo un traguardo produttivo: è la conferma di un uomo capace di trasformare la propria musica in un’esperienza collettiva, in uno dei luoghi più simbolici della storia e dello spettacolo dal vivo in Italia. “Sento questo tour di quattro grandi eventi come qualcosa di determinante” spiega Cesare, “più importante persino dei 13 stadi dell’estate scorsa. Saranno tutti concerti a capienza piena e daremo al pubblico un concerto che vorrei fosse un riferimento per il mondo live”.

Cesare Cremonini gioca in una dimensione del live italiano riservata a pochissimi artisti, dove il successo non è legato alla spinta del momento ma alla costruzione paziente di una carriera credibile. È la fascia in cui contano la continuità del lavoro artistico, l’affidabilità e le capacità sul palco e la forza di riempire luoghi complessi e altamente simbolici, tenendo insieme pubblico, repertorio e presente creativo. Un posizionamento che non nasce dall’urgenza “dell’hype” o da scorciatoie d’immagine ma dalla coerenza di un percorso riconosciuto nel tempo. Il concerto romano è il primo dei quattro grandi eventi dell’estate 2026, che porteranno Cremonini nei principali spazi open air del Paese, con già più di 250.000 biglietti venduti: 6 giugno – Roma, Circo Massimo (SOLD OUT). 10 giugno – Milano, Ippodromo SNAI La Maura. 13 giugno – Imola, Autodromo Enzo e Dino Ferrari – Music Park Arena (ULTIMI BIGLIETTI DISPONIBILI). 17 giugno – Firenze, Visarno Arena.

